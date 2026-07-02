En la Casa Rosada creen que el IPC volverá a desacelerarse y perforará un umbral que no se alcanza desde agosto de 2025.

El Gobierno confía en que la inflación de junio estará por debajo del 2%: qué dicen las consultoras privadas

El Gobierno espera que la inflación de junio vuelva a mostrar una desaceleración y se ubique por debajo del 2%, una marca que no se registra desde agosto de 2025. La expectativa oficial coincide con las estimaciones de las principales consultoras privadas, que proyectan un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de entre 1,8% y 1,9%.

En esa línea, el vocero presidencial, Adrián Ravier , aseguró el martes pasado que “los números de inflación han sido buenos” y adelantó que para junio “ya se está hablando de que va a romper el 2%, a ver si podemos romper esta inercia”.

Si las previsiones se confirman cuando el INDEC publique el dato, será la primera vez en diez meses que la inflación mensual perfora ese umbral. Además, significaría una nueva baja respecto del 2,1% registrado en mayo.

El consenso del mercado ubica la inflación de junio por debajo del 2%, aunque todavía resta incorporar algunos relevamientos de los últimos días del mes.

EcoGo: 1,9%.

1,9%. Equilibra: 1,9%.

1,9%. C&T Asesores Económicos (GBA): 1,9%.

(GBA): 1,9%. Analytica: 1,8%.

1,8%. Fundación Libertad y Progreso: 1,8%.

Los economistas atribuyen la desaceleración principalmente a una menor presión en los precios de los alimentos, en especial de la carne, la estabilidad cambiaria, la moderación en el valor de los combustibles y bajas estacionales en algunos rubros como la indumentaria.

Inflación: cuándo se conocerá el dato oficial de junio

El INDEC difundirá el índice de inflación de junio el martes 14 de julio a las 16 horas. De confirmarse las proyecciones actuales, el dato marcará el registro mensual más bajo desde agosto de 2025 y consolidará la tendencia descendente que comenzó tras el pico observado en marzo.

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