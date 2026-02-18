El Gobierno intimó a La Fraternidad y la UTA por "violar la conciliación obligatoria" y sumarse al paro general

El Ministerio de Capital Humano remarcó que ambos sindicatos deben "abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa" este jueves, en el marco de la huelga convocada por la CGT.

La cartera encabezada por Sandra Pettovello intimó a los sindicatos La Fraternidad (trenes) y la UTA (colectivos) para indicarles que deben " abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa ", como adherir al paro general de este jueves, para respetar la Conciliación Laboral Obligatoria vigente para ambos gremios.

La UTA anunció que se sumará al paro nacional convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral

El Ministerio de Capital Humano anunció que "ha intimado a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite ".

"La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia ", sostuvo el Gobierno.

Desde los sindicatos del personal que trabaja en trenes, colectivos y subtes hasta puertos y aeropuertos habían adherido al paro convocado por la CGT para este jueves contra la reforma laboral. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) fue de los últimos gremios en sumarse.

La UTA anunció que se sumaba a la medida de fuerza después de que otras centrales obreras el sector, como la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), anunciaran su adhesión.

La advertencia de la CGT: "No traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento"

Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) participaron del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que trata el dictamen de mayoría de la reforma laboral para expresar su "rechazo completo", pedir "un debate" con tiempo y deslizar advertencias al Gobierno y a la Cámara baja.

"No voten esta ley, no traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento", pidió Argüello durante su intervención y remarcó que quien ocupe su banca para dar quórum estará "traicionando al pueblo".

El cotitular de la CGT reclamó: "Vayamos al debate, estamos dispuesto a hacerlo, queremos discutir la modernidad, no la quita de derechos".

Mientras que Jerónimo aseguró que la CGT "no va a retroceder un solo paso ni resignar un solo derecho" y afirmó que con el paro general de este jueves "comienza la resistencia y la lucha contra un gobierno liberal e inescrupuloso". "Van a recorrer Comodoro Py el día que termine este gobierno", concluyó el cotitular de la CGT.

"Vamos a volver a construir y a ser una alternativa que va a volver a gobernar Argentina", prometió el secretario general del Sindicato de los Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA) y agregó: "Vamos a volver a darle la dignidad que se merece el pueblo argentino".

Sola señaló que el artículo 44 que planteaba descontar hasta el 50% del sueldo por enfermedad "no fue un error". "Se buscó adrede e impedía que cualquier trabajador pudiera seguir cobrando su salario en su totalidad. No es un error, es una búsqueda de este proyecto", insistió el sindicalista.

El secretario general del sindicato de Seguros afirmó que la baja de los aportes patronales y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) "implica una transferencia multimillonaria de 6.000 millones de dólares anuales del sector de los trabajadores hacia el sector empleador".