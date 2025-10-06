El Gobierno abre la convocatoria para importar sin arancel 50 mil autos eléctricos e híbridos en 2026 Las empresas con producción local y los importadores tendrán hasta el 13 de octubre inclusive para acceder al cupo que les permitirá ingresar al país vehículos con un valor FOB (Free on board, es decir que el comprador se hace cargo de los costos a partir del puerto) de hasta u$s16 mil. Por







Durante 2025 el Gobierno adjudicó 50 mil vehículos híbridos en dos tandas. Redes sociales

El Gobierno abrió la convocatoria para importar sin arancel 50 mil autos eléctricos e híbridos durante 2026, que llegarán al país para competir en todos los segmentos con los automóviles tradicionales con oferta ya existente en el mercado.

La medida se implementó a través de la Resolución 377/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Pablo Lavigne.

Según el Ejecutivo, la decisión "permitirá que más argentinos accedan a estas tecnologías y promoverá la baja de los precios de los vehículos en general". Las empresas con producción local y los importadores tendrán hasta el 13 de octubre inclusive para acceder al cupo que les permitirá importar sin arancel vehículos con un valor FOB (Free on board, es decir que el comprador se hace cargo de los costos a partir del puerto) de hasta u$s16 mil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1975159250075930842&partner=&hide_thread=false Seguirá el límite de precio FOB de hasta 16 mil dólares y se priorizará a los autos que lleguen con precios más económicos. https://t.co/9CbbKyhh9d — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 6, 2025

La convocatoria comprende diferentes tipos de tecnologías de motorización, tales como vehículos completamente eléctricos (sólo funcionan con batería); híbridos (motor a combustión y motor eléctrico); híbridos mild (motor a combustión y motor eléctrico auxiliar), e híbridos enchufables (motor a combustión y motor eléctrico enchufable).