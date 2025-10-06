6 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno abre la convocatoria para importar sin arancel 50 mil autos eléctricos e híbridos en 2026

Las empresas con producción local y los importadores tendrán hasta el 13 de octubre inclusive para acceder al cupo que les permitirá ingresar al país vehículos con un valor FOB (Free on board, es decir que el comprador se hace cargo de los costos a partir del puerto) de hasta u$s16 mil.

Por
Durante 2025 el Gobierno adjudicó 50 mil vehículos híbridos en dos tandas.

Durante 2025 el Gobierno adjudicó 50 mil vehículos híbridos en dos tandas.

Redes sociales

El Gobierno abrió la convocatoria para importar sin arancel 50 mil autos eléctricos e híbridos durante 2026, que llegarán al país para competir en todos los segmentos con los automóviles tradicionales con oferta ya existente en el mercado.

JP Morgan es el banco que elabora el índice del riesgo país.
Te puede interesar:

JP Morgan deja de informar el riesgo país de Argentina en tiempo real: ahora será diario

La medida se implementó a través de la Resolución 377/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Pablo Lavigne.

Según el Ejecutivo, la decisión "permitirá que más argentinos accedan a estas tecnologías y promoverá la baja de los precios de los vehículos en general". Las empresas con producción local y los importadores tendrán hasta el 13 de octubre inclusive para acceder al cupo que les permitirá importar sin arancel vehículos con un valor FOB (Free on board, es decir que el comprador se hace cargo de los costos a partir del puerto) de hasta u$s16 mil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1975159250075930842&partner=&hide_thread=false

La convocatoria comprende diferentes tipos de tecnologías de motorización, tales como vehículos completamente eléctricos (sólo funcionan con batería); híbridos (motor a combustión y motor eléctrico); híbridos mild (motor a combustión y motor eléctrico auxiliar), e híbridos enchufables (motor a combustión y motor eléctrico enchufable).

También incluye una opción para registrarse en lista de espera para importar los vehículos del cupo 2025 que sean desistidos o cuyas condiciones hayan sido incumplidas por los oferentes originales.

Durante este año, a partir del Decreto 49/2025, se adjudicaron 50 mil vehículos en dos tandas. Desde el Palacio de Hacienda esperan que para enero de 2026 el total ingresado de las primeras dos convocatorias, sea de más de 40 mil unidades.

Noticias relacionadas

El dólar oficial, en el centro de las miradas a menos de tres semanas de las elecciones.

El dólar se mantiene por encima de los $1.450 en el inicio de la semana

Enterate cuáles son las novedades que anunció ARCA relacionadas al Monotributo

ARCA simplifica el trámite del monotributo para 200.000 usuarios: quiénes son

Anses indicó de qué forma averiguar a quiénes les corresponde cobrar el Programa Hogar.

Así podés verificar si cobrás el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Anses detalló cuáles son las condiciones obligatorias que deben cumplir quienes quieran recibir el subsidio del Programa Hogar.

Uno por uno, los requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Anses detalló los requisitos para no perder el subsidio del Programa Hogar.

Programa Hogar de ANSES: quiénes pueden perder el subsidio en octubre 2025

En octubre, los montos actualizados incluyen un aumento del 1,88% por movilidad.

Atención: por qué te retienen un 20% de tus haberes de la AUH de ANSES en octubre 2025

Rating Cero

Wanda Nara subió foto el fin de semana con un hombre pero no se lo ve bien a Martín Migueles. Ahora ya no se ocultan

Ya no se ocultan más: apareció el video de Wanda Nara a los besos con ¿su nuevo novio?

Las prometedoras Series que ya están disponibles en el extenso catálogo de Netflix
play

Esta serie al estilo western llegó con varias temporadas a Netflix y tiene a todos los usuarios sorprendidos: cuál es

soledad.La actriz creía que E.T. era real y Spielberg decidió mantener viva su ilusión durante el rodaje.

La impresionante transformación de Drew Barrymore, la actriz de E.T: así se ve hoy

Antonela Roccuzzo volvió a compartir uno de sus looks más virales.

​Anto Roccuzzo no dio tregua: el look que se robó las miradas con un short súper corto

Una serie policial que mezcla la cultura navaja en Estados Unidos.
play

El apasionante thriller que se está robando todas las miradas en Netflix: una serie que te va a marcar

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi.

La insólita indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity

últimas noticias

La oposición rechaza que se reimpriman las boletas.

La oposición rechazó que se reimpriman las boletas tras la renuncia de Espert

Hace 15 minutos
play

La Libertad Avanza presentó ante la Justicia la renuncia de Espert y pidió la reimpresión de boletas

Hace 15 minutos
JP Morgan es el banco que elabora el índice del riesgo país.

JP Morgan deja de informar el riesgo país de Argentina en tiempo real: ahora será diario

Hace 38 minutos
Wanda Nara subió foto el fin de semana con un hombre pero no se lo ve bien a Martín Migueles. Ahora ya no se ocultan

Ya no se ocultan más: apareció el video de Wanda Nara a los besos con ¿su nuevo novio?

Hace 1 hora
Espert renunció a su candidatura y a la presidencia de la comisión de Presupuesto.

Adorni contó cómo fue la renuncia de Espert: "Dio un paso al costado en pos de las ideas"

Hace 1 hora