Últimas semanas de reintegro: cómo podés aprovechar las promociones de Cuenta DNI de febrero 2026

El esquema mantiene rebajas segmentadas por rubro. Aún hay margen para organizar gastos.

Esta estrategia busca acompañar el movimiento turístico.

Cuenta DNI
  • Las promociones de Cuenta DNI entran en su tramo final de febrero con descuentos organizados por rubro y día.
  • Siguen vigentes los reintegros en comercios de cercanía, ferias, supermercados y espacios gastronómicos.
  • Algunos beneficios permiten ahorrar todos los días, mientras otros se concentran en jornadas específicas con topes semanales.
  • El esquema busca facilitar la planificación de compras habituales y maximizar el ahorro antes de fin de mes.

Las promociones de la billetera digital del Banco Provincia están atravesando sus últimas semanas activas de febrero de 2026, con una batería de descuentos organizados por rubro y por día que todavía permiten planificar compras y sumar reintegros antes del cierre del mes. El esquema incluye beneficios en comercios barriales, ferias, universidades y espacios gastronómicos, con topes definidos que ayudan a administrar el gasto cotidiano.

Analizar cada alternativa permite mejorar el resultado sin asumir riesgos altos.
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 340.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Dentro de ese calendario, también continúan las rebajas en supermercados adheridos de la provincia, disponibles todos los días de la semana. Esta posibilidad de uso diario puede ser muy importante para distribuir consumos habituales y alcanzar un ahorro mensual que, según la frecuencia de uso, puede rondar los $20.000.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Qué promociones de Cuenta DNI quedan en febrero 2026

Durante lo que resta del mes, el programa mantiene una estructura de descuentos segmentada para distintos sectores, con jornadas específicas que permiten potenciar cada beneficio si se organizan las compras con anticipación.

En los comercios de cercanía, como carnicerías, granjas y pescaderías, sigue vigente el 20% de descuento los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por día, monto que se alcanza con $25.000 en consumos. Esta franja concentra uno de los ahorros más utilizados para alimentos frescos.

Las ferias y mercados bonaerenses conservan un 40% de ahorro todos los días, con un límite semanal de $6.000, lo que impulsa las compras directas a productores locales. Por otro lado, en supermercados adheridos, los descuentos continúan activos los siete días de la semana, facilitando su uso en compras generales sin necesidad de esperar una fecha puntual.

Cuenta DNI
Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

El programa también sostiene incentivos en universidades bonaerenses, con 40% de descuento diario y un tope semanal de $6.000 en locales participantes, además de beneficios en librerías (10% los lunes y martes sin límite de devolución) y en farmacias y perfumerías (10% los miércoles y jueves sin tope).

Por otro lado, los espacios gastronómicos FULL de YPF mantienen un 25% de descuento los fines de semana, con un reintegro máximo de $8.000 semanales, aplicable únicamente a consumos en tienda y no a combustibles.

El paquete de verano se completa con promociones en balnearios y marcas asociadas a actividades recreativas, con descuentos diarios que cuentan con topes por comercio. Esta estrategia busca acompañar el movimiento turístico del verano y reforzar la presencia del sistema de pagos en destinos vacacionales y centros urbanos.

