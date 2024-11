El FMI reconoció que evalúa un nuevo acuerdo con la Argentina

En tanto, afirmó que el programa en curso cuenta con buenos "resultados en la inflación y en reservas". En tal sentido, agregó que "también hay señales de recuperación de reservas y del salario real".

También, señaló que "el programa de estabilización arrojó resultados mejores de los previstos" y marcó distintas condiciones en esa línea: "Para mantener la sostenibilidad de estos resultados impresionantes es de importancia seguir observando políticas coherente en materia fiscal y monetaria y nuestro equipo y las autoridades están trabajando estrechamente para ese fin".

Por otro lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió en una conferencia de prensa las posibilidades de que se produzca otro acuerdo con el organismo: "Seguro que habrá un nuevo acuerdo y entendemos que está el camino alineado y allanado para que esto ocurra lo más rápido posible. No habrá ningún inconveniente con el acuerdo".

"No hay razón para que no se apoye un acuerdo con el FMI. Ese apoyo debiera ser de todos los países porque el plan es consistente y sostenible en el tiempo. Sea con fondos adicionales o no", agregó en esta línea.

Kristalina Georgieva La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Javier Milei, sobre un nuevo acuerdo con el FMI: "Estamos estudiando nuevas alternativas"

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno está "estudiando nuevas alternativas" de financiamiento para poder salir del cepo, al margen de los avances que hubo en las últimas semanas para sellar nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Para salir del cepo hay que sostener la inflación en 2,5%. Si conseguimos ayuda internacional, lo podemos resolver más rápido. Si no, vamos a seguir remándola nosotros", advirtió el mandatario en una entrevista con el canal La Nación+.

Al ser consultado por el periodista Esteban Trebucq acerca de si tenía pensado el Gobierno pedir un nuevo préstamo al FMI, Milei reveló que el hecho de que Argentina haya mejorado su nota de calificación crediticia podría modificar los planes.

"Estamos estudiando distintas alternativas, porque con la caída del riesgo país que estamos teniendo, las cosas se están volviendo mucho más simples", señaló el Presidente, dando a entender que Argentina podría volver a los mercados internacionales de crédito.

Sin embargo, advirtió que "hay un montón de gente de la progresía que me quiere preso", por lo que "necesitamos ver cómo instrumentamos esa operación".