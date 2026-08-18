18 de agosto de 2026 Inicio
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El desgarrador relato del empresario expuma que cerró su fábrica y dejó a 120 trabajadores en la calle: "La política nos hundió"

Santiago Phelan, exjugador y exentrenador de Los Pumas, comunicó la semana pasada el cierre de la textil Will Der. Ahora se conoció un audio en el que, con la voz quebrada, explicó los motivos de la decisión y cuestionó las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.

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El desgarrador relato del empresario expuma que cerró su fábrica y dejó a 120 trabajadores en la calle: La política nos hundió

El desgarrador relato del empresario expuma que cerró su fábrica y dejó a 120 trabajadores en la calle: "La política nos hundió"

El cierre de la fábrica textil Will Der, que dejó a unos 120 trabajadores sin empleo, volvió a generar repercusiones luego de que trascendiera un audio de Santiago Phelan, exjugador y exdirector técnico de Los Pumas. El empresario, uno de los dueños de la fábrica, explicó las razones que llevaron a cerrar la planta y manifestó su angustia por la situación.

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"Si en el panorama de lo que viene viera una luz, me animo a seguir peleándola, buscando y dando vueltas como venimos haciendo. Pero el panorama que viene es peor. Así que lamentablemente la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, que el lunes no vengan", sostuvo Phelan.

Will Der producía indumentaria deportiva para reconocidas marcas internacionales como Adidas, Puma, Fila y New Balance. La empresa tenía presencia en Pacheco, partido de Tigre, y en Las Flores, y su cierre dejó a unos 120 trabajadores sin su fuente laboral.

En otro tramo del audio, Phelan habló sobre el impacto personal de la decisión y aseguró: "Son 50 años tirados a la basura porque no pude llegar a nada, porque tengo que dar la cara. Siento que soy una mierda".

Luego responsabilizó a la situación política por el cierre de la compañía: "Créanme que la política nos hundió. Piensen ustedes, los que votaron a este gobierno, a dónde nos llevó. Porque con otros gobiernos todos sufrimos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo".

El empresario también pidió a los trabajadores que tengan en cuenta el impacto de sus decisiones electorales. "Seguro entre ustedes hay 50 que lo votaron, solo le pido que piensen la próxima vez que votan, porque, ¿saben qué? La vida es política", afirmó.

Phelan insistió en que la empresa no dejó de buscar alternativas antes de tomar la decisión. "Todo se tiró a la basura. Miren lo que es esto, está vacío. ¿Qué voy a hacer? No puedo, no había opción de seguir. Seguir iba a ser peor", expresó.

"No es que nosotros colgamos, aflojamos. No, no somos de esa característica. No había opción de seguir, no hay trabajo en la calle a la escala que nosotros necesitamos", agregó.

Durante el gobierno de Javier Milei cerraron más de 30.600 empresas y se perdieron 411.600 puestos de trabajo

El cierre de Will Der se suma a un escenario de fuerte deterioro del entramado productivo desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. Durante su gobierno cerraron alrededor de 30.600 empresas y se perdieron unos 411.600 puestos de trabajo, de acuerdo con los datos mencionados en los últimos relevamientos sobre la evolución del empleo registrado y las unidades productivas.

La contracción impactó especialmente en sectores industriales, donde numerosas empresas redujeron sus plantillas, suspendieron actividades o directamente dejaron de operar ante la caída del consumo y las dificultades para sostener los niveles de producción.

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