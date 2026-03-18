18 de marzo de 2026 Inicio
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El desempleo saltó al 7,5% en el cierre de 2025 y tocó su máximo nivel desde la pandemia

Según los datos del Indec, la tasa de desocupación subió 0,9 puntos en el último trimestre y expone el avance de la precarización en el mercado de trabajo.

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Crece la informalidad junto al desempleo. 

Crece la informalidad junto al desempleo. 

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Según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el desempleó creció en la Argentina y tocó su máximo nivel desde la pandemia. La tasa de desocupación subió 0,9 puntos en el último trimestre y de esta manera expone el avance de la precarización en el mercado laboral.

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El desempleo llegó al 7,5% de la población activa. Esto significa que más personas están sin trabajo, disponibles y buscando empleo. La cifra es 1,1 puntos más alta que la del mismo período del año pasado. En los últimos tres meses del año pasado, la cantidad de personas que buscaban trabajo (22,72 millones) aumentó en 69.300 respecto al trimestre anterior. Al mismo tiempo, el empleo total (21,08 millones) cayó en 142.600 y el desempleo creció en 211.900, llegando a 1,64 millones de personas.

Si se compara con el cuarto trimestre de 2024, la oferta laboral subió en 138.200 personas, el empleo bajó en 107.600 y el desempleo aumentó en 245.700, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) aplicada a 31 aglomerados urbanos y extrapolada al total del país, de 47,7 millones de habitantes.

Prestación por desempleo de ANSeS

Las tasas de actividad y empleo se mantuvieron estables en el período analizado. La tasa de actividad, que mide cuántas personas forman parte de la población activa, fue del 48,6%. La tasa de empleo, que refleja cuántos tienen trabajo, se ubicó en 45%, lo que significa una baja de 0,4 puntos frente al trimestre anterior y de 0,7 respecto al mismo período del año pasado.

Jóvenes sin empleo

El aumento del desempleo golpeó con más fuerza a los jóvenes. Entre las mujeres de 14 a 29 años, la desocupación subió 3 puntos, y entre los varones del mismo grupo, 3,7 puntos. En cambio, para quienes tienen entre 30 y 64 años, tanto hombres como mujeres, los niveles de desempleo se mantuvieron sin cambios. En mayores de 65 años las variaciones fueron muy bajas.

Según los datos oficiales, las mujeres de hasta 29 años representaron el 23,1% de los desocupados y los varones el 27,9%. Respecto al tiempo de búsqueda, casi un tercio llevaba más de un año intentando conseguir empleo, mientras que otro 24,9% buscaba entre 1 y 3 meses. En cuanto a la última ocupación, la construcción concentró el mayor número de desocupados (19,3%), seguida por comercio (16%), servicio doméstico (11,3%) e industria manufacturera (9,7%).

desempleo argentina

Según los datos del ente público, varias regiones del país mostraron tasas de desempleo superiores al promedio nacional en el cuarto trimestre de 2025. Los partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Gran La Plata y Río Gallegos encabezaron el ranking con un 9,5%, por encima del nivel general de 7,5%.

Gran Buenos Aires se ubicó en el primer lugar con 8,6% de desocupación, secundado por el área pampeana (7,7%), el Noreste (5,6%), Cuyo (4,9%), la Patagonia (4,8%) y el Noroeste (4,2%).

Estos distritos concentran una parte significativa de la población urbana y reflejan con mayor crudeza el impacto del ajuste económico y la caída del empleo formal. La combinación de menor actividad productiva y aumento de la informalidad explica en buena medida la brecha respecto del promedio nacional.

La pobreza según Javier Milei

Según el Presidente, por mes saca un millón de argentinos de la pobreza, información que se contrapone con los datos oficiales publicados por Indec. Pasó de 8 a 15 millones. En un programa de radio difundieron un compilado de discursos de Javier Milei, correspondientes a distintos meses de su gestión. En cada intervención, el mandatario fue sumando de a un millón la cifra de argentinos que, según él, habían salido de la pobreza desde que asumió su administración.

El registro comienza con 8 millones de personas y avanza mes a mes hasta alcanzar los 15 millones. Sin embargo, en todos los discursos el porcentaje se mantiene invariable en 30%, pese al incremento en la cantidad de ciudadanos mencionados. La paradoja es evidente: ni el cálculo porcentual se ajusta a la cifra creciente ni hubo un aumento demográfico que justifique semejante variación.

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Lo que sucede es que el Presidente utilizó una simulación de datos de enero de 2024 de la UCA que luego fue corregida a la baja. Si se toman los últimos datos oficiales, en el cuarto trimestre de 2023 (último del gobierno del Frente de Todos) la pobreza era del 44,8%, mientras que ascendió al 54,8% (cifra cercana a la indicada por Milei) en el primer trimestre de 2024, ya durante su gestión. En tanto, en el tercer trimestre de 2025 la pobreza bajó al 26,9% según datos oficiales, mientras que proyecciones privadas muestran un aumento al 32,5% en el cuarto trimestre de 2025.

Desde la llegada de Javier Milei al poder en diciembre de 2023, tanto las estadísticas oficiales como los informes de consultoras privadas muestran cambios significativos en los niveles de pobreza en Argentina, aunque con lecturas diferentes según la fuente. De acuerdo con el Indec, la proporción de argentinos bajo la línea de pobreza registró un fuerte incremento en los primeros meses de 2024: alcanzó alrededor del 52,9% de la población durante el primer semestre, lo que equivale a unos 24,9 millones de personas. Este salto estuvo vinculado principalmente al impacto de la devaluación y la aceleración de la inflación tras el traspaso de mando del kirchnerismo al nuevo gobierno libertario.

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