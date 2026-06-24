La Administración Nacional de la Seguridad Social entrega la Prestación por Desempleo.

En este calendario, se especifica el día exacto en que cada beneficiario recibirá su pago, de acuerdo al número de terminación de su DNI.

ANSES confirmó que durante julio de 2026 seguirá vigente la Prestación por Desempleo , una ayuda económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Se trata de una asistencia temporal que busca acompañar a quienes atraviesan un período de búsqueda laboral y necesitan un ingreso para afrontar sus gastos mientras intentan reinsertarse en el mercado de trabajo.

El monto del beneficio se calcula en función del salario que percibía el trabajador antes de la desvinculación y puede alcanzar hasta $367.800 mensuales . Además, el dinero se acredita directamente en una cuenta bancaria a nombre del titular.

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin justa causa , que hayan finalizado un contrato laboral o que se encuentren en situación legal de desempleo por motivos que no dependan de ellos.

Para acceder al beneficio es necesario haber realizado la cantidad mínima de aportes exigida por ANSES, encontrarse desempleado y efectuar el trámite dentro de los plazos establecidos por el organismo.

La duración del cobro depende de los aportes acumulados durante la relación laboral. Según cada caso, la prestación puede extenderse entre dos y doce meses. Además, algunas personas mayores de 45 años pueden acceder a una prórroga adicional prevista por la normativa vigente.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES

Quienes deseen solicitar la asistencia deben reunir la documentación que demuestre la pérdida del empleo. Entre los comprobantes aceptados se encuentran el telegrama de despido, la carta documento o la constancia de finalización del contrato laboral.

Una vez reunida la documentación, el trámite puede iniciarse a través de los canales digitales habilitados por ANSES o mediante un turno para atención presencial en una oficina del organismo.

La prestación mensual, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tiene montos mínimos y máximos establecidos por ley. Freepik

Desde ANSES remarcan que la gestión debe realizarse dentro de los plazos previstos para evitar inconvenientes y garantizar el acceso al beneficio, que continúa siendo una de las principales herramientas de asistencia para trabajadores que quedaron sin empleo formal.