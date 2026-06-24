24 de junio de 2026 Inicio
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Nuevo límite: cómo saber si seguís cobrando SUAF de ANSES en julio 2026

ANSES actualizó los topes de ingresos del SUAF para julio, modificando las escalas que determinan el acceso a las asignaciones familiares.

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 (ANSES) informa a los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que

 (ANSES) informa a los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que, a partir de junio de 2024, se aplicará un aumento del 41,5% en las asignaciones. 

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  • ANSES actualizó las escalas del SUAF y los nuevos topes regirán desde julio de 2026.
  • El ingreso individual máximo será de $3.034.844 y el familiar de $6.069.688 mensuales.
  • Si se supera alguno de esos límites, se pierde el derecho a cobrar las asignaciones.
  • Los beneficiarios pueden verificar si continúan cobrando el SUAF ingresando a la aplicación o web de Mi ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó las escalas y los topes de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), cambios que comenzarán a regir a partir de julio de 2026. La medida incorpora un incremento del 2,15% en línea con la movilidad previsional, con el objetivo de adecuar los requisitos de acceso a la evolución de los ingresos.

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Desde julio, el ingreso individual máximo permitido para acceder al beneficio será de $3.034.844, mientras que el tope para el grupo familiar se elevará a $6.069.688 mensuales. Si alguno de estos límites es superado, el grupo perderá automáticamente el derecho a cobrar las asignaciones familiares.

La actualización impacta en trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados que perciben asignaciones por hijos menores de 18 años o con discapacidad. El sistema mantiene su esquema escalonado, por el cual los montos disminuyen a medida que aumentan los ingresos familiares, aunque los beneficiarios con hijos que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) continúan bajo condiciones especiales.

Cómo podés saber si seguís recibiendo SUAF de ANSES en julio 2026

Para confirmar si continúas cobrando el SUAF de ANSES en julio de 2026 tras la actualización de las escalas, debes ingresar a Mi ANSES desde la página web o la aplicación móvil utilizando tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, accede a la sección "Hijas e hijos" y luego a "Mis Asignaciones", donde podrás consultar el estado actualizado de tus prestaciones y verificar si el organismo habilitó el pago correspondiente al nuevo período. También es posible corroborar la fecha de acreditación mediante el calendario oficial de pagos de ANSES, consultando el cronograma según la terminación de tu DNI.

Esta propuesta, que aún no fue debatida en el ámbito parlamentario, busca focalizar la asistencia hacia los sectores más vulnerables de la población.

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Cuáles son los topes de ingreso para SUAF de ANSES en julio 2026

Para julio de 2026, la ANSES fijó un tope máximo de ingreso individual de $3.034.844 y un límite de ingresos para el grupo familiar de $6.069.688 para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Si alguno de los integrantes del hogar o el total de los ingresos familiares supera estas cifras, se pierde automáticamente el derecho a percibir la prestación. No obstante, estos límites no se aplican a las familias que tengan hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, quienes continúan cobrando la asignación sin restricciones vinculadas al nivel de ingresos.

Cuándo cobra SUAF de ANSES en julio 2026

El cronograma de pagos del SUAF correspondiente a julio de 2026 se distribuye según la terminación del DNI de cada beneficiario: documentos finalizados en 0 cobran el 8 de julio, en 1 el 10 de julio, en 2 el 13 de julio, en 3 el 14 de julio, en 4 el 15 de julio, en 5 el 16 de julio, en 6 el 17 de julio, en 7 el 20 de julio, en 8 el 21 de julio y en 9 el 22 de julio. Para corroborar la fecha exacta de acreditación y el estado del pago, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la liquidación correspondiente.

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