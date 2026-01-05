El Banco Central volvió a comprar reservas después de nueve meses La operación representa el primer saldo positivo de la entidad bajo el nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación y el programa de acumulación de divisas anunciado para este año. Por + Seguir en







El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró interrumpir una parálisis de nueve meses en su capacidad de compra de reservas al sumar este lunes u$s21 millones, una operación que representa el primer saldo positivo de la entidad bajo el nuevo programa de acumulación de divisas anunciado para este año.

La estrategia oficial para 2026 proyecta un piso de incremento en las arcas internacionales de u$s10.000 millones. No obstante, el cumplimiento de esta meta está condicionado a una expansión sostenida en la demanda de moneda local y a la fluidez de la oferta privada en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Para mitigar el impacto en la volatilidad cambiaria, la conducción del BCRA estableció un esquema de intervenciones moderadas. El objetivo diario de adquisición se fijó en un máximo del 5% del volumen total operado en la jornada, evitando así presiones adicionales sobre el precio de la divisa.

Tras una jornada inicial de 2026 en la que no se registraron movimientos netos, el inicio de esta semana marcó el punto de partida para la nueva política financiera. La reactivación de las compras netas es vista por el mercado como una señal de cumplimiento de las metas fiscales y monetarias trazadas por el Ejecutivo.

El Tesoro intervino para que el dólar no se acerque al techo de la banda A pesar del saldo favorable para la entidad monetaria, diversos operadores del sector percibieron movimientos paralelos por parte del Tesoro Nacional. Se sospecha que el organismo intervino mediante la venta de divisas en el MLC, con el fin de mantener la cotización del dólar mayorista alejada del techo de la banda cambiaria.