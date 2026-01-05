Economía lanzó una licitación dólar linked para facilitar el roll over y reducir la incertidumbre económica

5 de enero de 2026 Inicio
La Secretaría de Finanzas convocó a una operación de conversión con suscripción en especie que se realizará el miércoles 7 de enero. Apunta a que los vencimientos dólar linked de enero se renueven con mayor previsibilidad.

El Ministerio de Economía informó que la Secretaría de Finanzas lanzó una nueva licitación con suscripción en especie, que se llevará a cabo el miércoles 7 de enero, con el objetivo de ordenar el roll over de los instrumentos de cobertura dólar linked y reducir la incertidumbre en el mercado.

Banco Central de la República Argentina.
La operación se enmarca en el artículo 2º del Decreto 846/24 e invita a los tenedores de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense con vencimiento el 16 de enero de 2026 (LELINK D16E6) a participar de una conversión por una nueva letra con vencimiento el 30 de enero de 2026 (LELINK D30E6), que será reabierta.

Según el comunicado oficial, la recepción de las ofertas comenzará a las 11:30 y finalizará a las 15:00 del miércoles 7 de enero, mientras que la liquidación se realizará el lunes 12 de enero (T+3). La licitación se desarrollará bajo la modalidad de un único pliego competitivo.

Los participantes deberán indicar el valor nominal en dólares estadounidenses y el precio, expresado en dólares por cada VNO USD 1.000 con dos decimales, al cual suscribirán la nueva LELINK D30E6. El precio de corte será determinado en la licitación y el precio de referencia de la LELINK D16E6 será informado el día previo a la apertura.

La Secretaría de Finanzas detalló que la cantidad de valor nominal a transferir del título elegible surgirá de una fórmula que vincula el VNO del nuevo instrumento con los precios de ambas letras. Los montos resultantes se redondearán a la denominación mínima del título original.

Los oferentes con propuestas adjudicadas deberán realizar, antes de las 17 horas del viernes 9 de enero (T+2), una única transferencia de la LELINK D16E6 desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central a la cuenta de la Secretaría de Finanzas. En caso de tener los títulos depositados en Caja de Valores, deberán previamente transferirlos a la CRYL.

El comunicado aclara que, al tratarse de una suscripción en especie, ante un eventual incumplimiento en la entrega del título elegible, la liquidación se efectuará mediante el débito en pesos del valor efectivo correspondiente, calculado según el precio de la LELINK D30E6, un factor de penalidad y el tipo de cambio de referencia del BCRA.

Finalmente, el lunes 12 de enero la CRYL acreditará la nueva LELINK D30E6 en las cuentas de los participantes, conforme a los procedimientos establecidos en la Resolución Conjunta 9/2019 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda.

