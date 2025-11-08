Indomables, sobre Javier Milei en Estados Unidos: "Vamos a tener relaciones carnales más intimas que en los años 90" Los panelistas debatieron sobre la ayuda de Donald Trump al mandatario y cómo debería continuar el Gobierno con esta posibilidad positiva tras las elecciones. Por







La conductora destacó el viaje del mandatario a Estados Unidos y las posibilidades positivas para Argentina. C5N

El panel de Indomables analizó el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, tras ganar las elecciones "Vamos a tener relaciones carnales más íntimas que en los años 90", aseguraron.

Con la conducción de Mariana Brey, este sábado, el analista Daniel Molina, más conocido como Rayo virtual aseguró: "El gobierno de Milei (Javier) quedó bien parado. Si continúa así y le va bien, vamos a tener relaciones carnales más íntimas que en los años 90".

El invitado remarcó que el logro electoral fue "gracias a Donald Trump y a la intervención de Scott Bessent, y del Tesoro americano. "Si además de tener la inflación controlada puede mejorar las variables como la acumulación de reservas, sin que la industria sigua cayendo, mejore el salario y el consume", argumentó.

"Si esto pasa hay Milei para rato. Si no lo logra, de acá a un año se lo va a cobrar la sociedad", cerró Molina.