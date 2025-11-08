Indomables, sobre Javier Milei en Estados Unidos: "Vamos a tener relaciones carnales más intimas que en los años 90"

El panel de Indomables analizó el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, tras ganar las elecciones "Vamos a tener relaciones carnales más íntimas que en los años 90", aseguraron.
Los panelistas debatieron sobre la ayuda de Donald Trump al mandatario y cómo debería continuar el Gobierno con esta posibilidad positiva tras las elecciones.
Con la conducción de Mariana Brey, este sábado, el analista Daniel Molina, más conocido como Rayo virtual aseguró: "El gobierno de Milei (Javier) quedó bien parado. Si continúa así y le va bien, vamos a tener relaciones carnales más íntimas que en los años 90".
El invitado remarcó que el logro electoral fue "gracias a Donald Trump y a la intervención de Scott Bessent, y del Tesoro americano. "Si además de tener la inflación controlada puede mejorar las variables como la acumulación de reservas, sin que la industria sigua cayendo, mejore el salario y el consume", argumentó.
"Si esto pasa hay Milei para rato. Si no lo logra, de acá a un año se lo va a cobrar la sociedad", cerró Molina.
En su argumentación destacó que el mandatario tiene una posibilidad positiva porque no hay una alternativa enfrente, lo fue aprobado por Brey: "El presidente siempre muy leal a si mismo, y siempre creyó en la posibilidad de llevar a la Argentina a los países del primer mundo".