La exclusión de oficio del Monotributo es uno de los escenarios más críticos para pequeños contribuyentes, freelancers y profesionales independientes . No solo implica salir del régimen simplificado , sino también afrontar una transición forzada al Régimen General, de IVA, Ganancias y autónomos , con posibles deudas retroactivas, intereses y sanciones .

ARCA puede excluir del Monotributo si se exceden ciertos parámetros, pero puede no ser correcto: hay modos de defenderse y de reingresar si queda firme.

ARCA controla múltiples parámetros fiscales, patrimoniales y financieros . Superar cualquiera de esos límites puede derivar en una baja automática , que es apelable en tiempo y forma , siempre que se actúe rápidamente, indica Agustín S. Sosa, CEO de Tributo Simple , y precisa:

La exclusión de oficio ocurre cuando el organismo detecta que el contribuyente incumple alguno de los parámetros del régimen, entre ellos:

En estos casos, ARCA emite una notificación de exclusión en el Domicilio Fiscal Electrónico .

El plazo para actuar comienza a correr, aunque el contribuyente no haya leído el mensaje en el Domicilio Fiscal Electrónico. Uno de los errores más costosos es no revisar este buzón de forma periódica, explica Sosa, y señala:

¿Cómo defenderse de una exclusión de oficio (cuando aún no está firme)? Este punto es clave: no toda exclusión es correcta, y muchas pueden revertirse si se actúa a tiempo y con fundamento técnico.

Es importante presentar el descargo dentro del plazo: el contribuyente cuenta, en general, con 15 días desde la notificación para presentar un descargo formal, sostiene Sosa, y considera:

El descargo debe:

Fundamentar técnicamente por qué no corresponde la exclusión.

Aportar documentación respaldatoria.

Explicar las diferencias entre ingresos, movimientos bancarios y facturación.

Un descargo bien armado puede evitar la exclusión y permitir la continuidad dentro del Monotributo.

Si el plazo de 15 días fue superado, aún es posible presentar un recurso fuera de término, que se tramita mediante Presentaciones Digitales, aunque sin efecto suspensivo automático.