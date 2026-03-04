Qué fue de la vida de María Rosa Yorio, ex esposa de Charly García y madre de su único hijo

A lo largo de su carrera, logró hacerse un lugar como una de las voces femeninas más representativas del rock nacional.

La vida de María Rosa Yorio vuelve a despertar interés cada vez que el nombre de Charly García ocupa la agenda cultural. La cantante, una referencia del rock nacional, sigue ligada al mundo artístico y mantiene contacto con su público a través de distintas plataformas digitales.

Con 70 años, Yorio desarrolló una trayectoria propia más allá de su vínculo con quien fuera lider de Sui Generis. Durante las décadas del 70 y 80 consolidó su carrera como solista y formó parte de una escena que marcó a varias generaciones. De su relación con García nació Migue García, hoy de 47 años, el único hijo del músico.

En los últimos tiempos, su figura volvió a mencionarse luego del cumpleaños número 73 de Charly García y el lanzamiento de su nuevo material discográfico. Esa coincidencia reactivó la curiosidad sobre el presente de quien fue una de las mujeres más influyentes en la vida del ícono del rock argentino.

María Rosa Yorio continúa vinculada a la música y actualmente se dedica a dictar clases de canto e interpretación . Además de su actividad docente, mantiene presencia activa en redes sociales, donde comparte reflexiones y momentos de su día a día.

A lo largo de su carrera, logró hacerse un lugar como una de las voces femeninas más representativas del rock nacional. En los años 70 y 80 afianzó su camino como solista , etapa en la que también comenzó su relación con Charly García, con quien tuvo a su hijo Migue García.

Hace algunos años publicó su autobiografía, donde repasó vivencias personales y episodios compartidos con el creador de Sui Generis. En ese libro expresó la profunda huella que dejó en su vida, destacando tanto la admiración artística como los matices de la relación.

En la actualidad no se conocen detalles públicos sobre el vínculo entre ambos. Si bien Yorio suele mostrarse activa en redes, no realizó un saludo visible durante el último cumpleaños del músico, lo que generó especulaciones sobre la distancia entre ellos.

El interés por su figura también coincidió con el estreno de “La Lógica del Escorpión”, el más reciente trabajo de García. El disco, disponible en plataformas digitales como Spotify y YouTube, incluye 13 canciones y cuenta con colaboraciones de artistas como David Lebón, Pedro Aznar, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez.