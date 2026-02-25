25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Consultoras privadas prevén que la inflación de febrero se mantendrá cerca del 3%

Informes estiman que el índice de precios volverá a ubicarse por encima del objetivo del Gobierno. Alimentos y tarifas presionan sobre el dato del segundo mes del año.

Por
Consultoras privadas prevén que la inflación de febrero se mantendrá cerca del 3%
Consultoras privadas prevén que la inflación de febrero se mantendrá cerca del 3%NA

Consultoras privadas prevén que la inflación de febrero se ubicaría entre 2,5% y 3%, quedando por encima de la meta que el Gobierno se había fijado para el primer trimestre. El dato preliminar marca una aceleración respecto de las expectativas oficiales y consolida un arranque de año con presión sobre los precios.

El Gobierno oficializó el nuevo cuadro tarifario para los Corredores Viales Nacionales
Te puede interesar:

Aumentan los peajes en la Ricchieri y distintas autopistas y rutas de Buenos Aires y del interior del país

En enero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un 2,9%, acumulando cinco meses consecutivos de incrementos en la comparación mensual. De confirmarse las proyecciones actuales, febrero extendería esa dinámica, en un contexto en el que el equipo económico sostiene el superávit fiscal y la política de no emisión monetaria como anclas centrales del programa.

El presidente Javier Milei había señalado que la inflación podría ubicarse por debajo del 1% hacia el inicio del segundo semestre. Sin embargo, el comportamiento del primer bimestre pone en duda ese cronograma y aleja, por ahora, la posibilidad de perforar el 2% en el corto plazo.

Entre los principales factores de presión aparecen los alimentos y las actualizaciones en servicios públicos. La consultora LCG detectó que los alimentos acumulan una suba superior al 3% en las últimas cuatro semanas, con incrementos destacados en carne y verduras.

Eco Go, por su parte, informó que en la tercera semana del mes los alimentos consumidos en el hogar avanzaron 0,5%. Según su último informe, la inflación de alimentos dentro del hogar rondaría el 2,9% en febrero y, al sumar los consumos fuera del hogar, el rubro treparía al 2,7%. La proyección general de la consultora se ubica en torno al 3%.

Analytica estimó que los precios registraron un alza de 2,8% en la tercera semana, cifra que proyecta un resultado mensual en esa misma línea. En tanto, Consumidores Libres informó que su canasta básica relevó una suba de 3,1% en la primera quincena.

Las previsiones privadas contrastan con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que había estimado para febrero una variación de 2,1%.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Idecba expuso la canasta básica porteña de enero.

CABA: cuánto necesitó una familia para ser considerada de clase media en enero

Cuánto aumenta cada prepaga en marzo: anuncian subas de hasta 3,2%

Otro golpe al bolsillo: las prepagas suben hasta un 3,2% en marzo

La inflación mayorista bajó en enero.

En enero, la inflación mayorista bajó al 1,7% mensual y registró un 26,4% interanual

Los útiles escolares, una importante erogación para las familias en esta parte del año.

Regreso a clases: cuánto cuesta llenar la mochila en la Ciudad y qué es lo más caro

Consumo en enero cayó 1,5% interanual y con un fuerte freno del gasto familiar

Consumo en enero cayó 1,5% interanual y con un fuerte freno del gasto familiar

Paritarias de empleadas de casas particulares: oficializan suba del 3% en dos tramos y un bono

Paritarias de empleadas domésticas: aumento del 3% del salario en dos tramos más bono

Rating Cero

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena.

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena: dos horas de hits y energía al máximo

¿Quién romperá el aislamiento?

Un participante romperá el aislamiento en Gran Hermano 2026: qué le van a contar

Andrea del Boca fue viral por llorar.

¿Estaba actuando? El dramático video de Andrea del Boca en GH: "Yo sé que estás"

Brian Sarmiento protagonizó el primer desnudo en la casa de Gran Hermano, Generación Dorada

Escándalo en Gran Hermano: un participante se desnudó frente a todos y piden su expulsión

El artista dio a conocer los planes a futuro de la compañía. 

Hugh Jackman anticipó lo que se viene en Marvel: qué dijo relacionado a Avengers Doomsday

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.
play

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

últimas noticias

El niño de 12 años falleció tras el atropello.

Mendoza: un joven de 19 años atropelló y mató a un nene que andaba en bicicleta

Hace 12 minutos
Pipo Marín era un dirigente histórico de la AFA.

Conmoción en el fútbol: murió un histórico dirigente de la AFA muy cercano a Chiqui Tapia

Hace 35 minutos
La tripulación de la nave.

La NASA confirmó quién era el astronauta enfermo de la tripulación que regresó a la Tierra

Hace 52 minutos
La entrada costará 22.500 pesos. 

Como en Turquía, pero en Buenos Aires: llega el festival de globos aerostáticos BA Flota

Hace 57 minutos
Vasco da Gama acaba de despedir a Diniz y busca a Gallardo para su reemplazo.

Gallardo se va de River: un equipo de Brasil sueña con contratar al Muñeco

Hace 1 hora