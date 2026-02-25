Consultoras privadas prevén que la inflación de febrero se mantendrá cerca del 3% Informes estiman que el índice de precios volverá a ubicarse por encima del objetivo del Gobierno. Alimentos y tarifas presionan sobre el dato del segundo mes del año. Por + Seguir en







Consultoras privadas prevén que la inflación de febrero se ubicaría entre 2,5% y 3%, quedando por encima de la meta que el Gobierno se había fijado para el primer trimestre. El dato preliminar marca una aceleración respecto de las expectativas oficiales y consolida un arranque de año con presión sobre los precios.

En enero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un 2,9%, acumulando cinco meses consecutivos de incrementos en la comparación mensual. De confirmarse las proyecciones actuales, febrero extendería esa dinámica, en un contexto en el que el equipo económico sostiene el superávit fiscal y la política de no emisión monetaria como anclas centrales del programa.

El presidente Javier Milei había señalado que la inflación podría ubicarse por debajo del 1% hacia el inicio del segundo semestre. Sin embargo, el comportamiento del primer bimestre pone en duda ese cronograma y aleja, por ahora, la posibilidad de perforar el 2% en el corto plazo.

Entre los principales factores de presión aparecen los alimentos y las actualizaciones en servicios públicos. La consultora LCG detectó que los alimentos acumulan una suba superior al 3% en las últimas cuatro semanas, con incrementos destacados en carne y verduras.

Eco Go, por su parte, informó que en la tercera semana del mes los alimentos consumidos en el hogar avanzaron 0,5%. Según su último informe, la inflación de alimentos dentro del hogar rondaría el 2,9% en febrero y, al sumar los consumos fuera del hogar, el rubro treparía al 2,7%. La proyección general de la consultora se ubica en torno al 3%.

Analytica estimó que los precios registraron un alza de 2,8% en la tercera semana, cifra que proyecta un resultado mensual en esa misma línea. En tanto, Consumidores Libres informó que su canasta básica relevó una suba de 3,1% en la primera quincena. Las previsiones privadas contrastan con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que había estimado para febrero una variación de 2,1%.