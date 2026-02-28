28 de febrero de 2026 Inicio
Más de la mitad de los argentinos asegura estar preocupado por su sueldo y la situación laboral

Un estudio privado arrojó que un 28,5% está en alerta por la pérdida del poder adquisitivo y su escasa remuneración, mientras que un 22,7% puso como principal problema la desocupación. Entre los jóvenes, la falta de empleo emerge con mayor fuerza y alcanza un 34,5%.

Por
La inflación ya no es una de los principales problemas de los argentinos. 

Un estudio privado arrojó una foto de la triste realidad que se vive bajo el gobierno de Javier Milei: más de la mitad de los argentinos aseguró estar preocupado por perder su trabajo y el bajo salario que percibe.

Te puede interesar:
El detalle del trabajo, realizado en febrero por la consultora Zuban Córdoba, arrojó que un 28,5% de los encuestados está en alerta por la pérdida del poder adquisitivo y su escasa remuneración, mientras que un 22,7% puso como principal problema la desocupación.

Entre los jóvenes de 18 a 30 años, la falta de empleo emerge con mayor fuerza a momento de consultar la principal preocupación con respecto a la situación del país, y alcanza un 34,5%.

estudio zubán córdoba

En la diferenciación por género, tanto hombres como mujeres coinciden en los bajos salarios como principal problema, y aparece en segundo lugar el empleo, pero las femeninas enfatizan la falta de trabajo en un 25,8% frente al 19,4% de su par masculino.

HCQACnQbEAEEOJ0

Sobre el final, el trabajo concluye en que "la preocupación por el ingreso diario envía el mensaje de que la economía así no alcanza". De esta manera, interpretan: "La gestión del bolsillo será, sin dudas, la que defina los humores sociales los próximos meses".

