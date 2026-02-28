Más de la mitad de los argentinos asegura estar preocupado por su sueldo y la situación laboral

Un estudio privado arrojó una foto de la triste realidad que se vive bajo el gobierno de Javier Milei: más de la mitad de los argentinos aseguró estar preocupado por perder su trabajo y el bajo salario que percibe.
Entre los jóvenes, la falta de empleo emerge con mayor fuerza y alcanza un 34,5%.
El detalle del trabajo, realizado en febrero por la consultora Zuban Córdoba, arrojó que un 28,5% de los encuestados está en alerta por la pérdida del poder adquisitivo y su escasa remuneración, mientras que un 22,7% puso como principal problema la desocupación.
Entre los jóvenes de 18 a 30 años, la falta de empleo emerge con mayor fuerza a momento de consultar la principal preocupación con respecto a la situación del país, y alcanza un 34,5%.
En la diferenciación por género, tanto hombres como mujeres coinciden en los bajos salarios como principal problema, y aparece en segundo lugar el empleo, pero las femeninas enfatizan la falta de trabajo en un 25,8% frente al 19,4% de su par masculino.
Sobre el final, el trabajo concluye en que "la preocupación por el ingreso diario envía el mensaje de que la economía así no alcanza". De esta manera, interpretan: "La gestión del bolsillo será, sin dudas, la que defina los humores sociales los próximos meses".