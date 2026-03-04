4 de marzo de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 4 de marzo

El oficial operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación y se estabilizó, tras días de incertidumbre por el conflicto militar en Medio Oriente.

El dólar oficial bajó luego del rebote que tuvo el martes

El dólar oficial bajó luego del rebote que tuvo el martes, tras un comienzo de mes a la baja.

El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de haber subido $20 en la rueda del martes, en un contexto de temor por las consecuencias en los mercados del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

La autoridad monetaria adquirió u$s17 millones.
El Banco Central redujo el ritmo de compra de divisas y las reservas cayeron casi u$s400 millones

En tanto, en el segmento mayorista también trepó $20 y alcanzó máximos de tres semanas al superar los $1.400, aunque se mantiene a distancia del techo de la banda cambiaria, que en marzo se ubica en $1.611,54. El segmento financiero también se suma al ritmo ascendente.

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s82, mientras que el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.400,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.468,93 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.427,70.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.427.

