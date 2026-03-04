Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 4 de marzo

El dólar oficial bajó luego del rebote que tuvo el martes, tras un comienzo de mes a la baja.
Pexels
El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de haber subido $20 en la rueda del martes, en un contexto de temor por las consecuencias en los mercados del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.
En tanto, en el segmento mayorista también trepó $20 y alcanzó máximos de tres semanas al superar los $1.400, aunque se mantiene a distancia del techo de la banda cambiaria, que en marzo se ubica en $1.611,54. El segmento financiero también se suma al ritmo ascendente.
La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s82, mientras que el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.400,50.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.846.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.468,93 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.427,70.