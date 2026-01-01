1 de enero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, viernes 2 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 2 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

¿Cómo impacta este tránsito en el amor y las relaciones de todos los signos?
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Jornada poco propicia para realizar gestiones financieras. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Buen momento para andar, nadar, hacer aeróbic, etc.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Surgirá una relación pero no pasará de la amistad. Momento adecuado para hacer compras pendientes. Empiezan a solucionarse todos los temas profesionales. Hoy, concédase ese capricho que tanto desea, es muy saludable.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Está en un momento ideal para seducir. Intente ahorrar un poco, ya que ha gastado más de la cuenta. El trabajo le va a absorber más de lo que cree. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No se empeñe en enamorarse, se trata de algo pasajero. Buen momento para resolver problemas económicos. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Salir con los amigos es la mejor terapia.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Cuenta con abundantes recursos para abrir un negocio. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Evite los ambientes secos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. Su economía marcha bien, empieza a obtener beneficios. Los planetas le ayudarán en ese problema laboral. Ponga más orden en las comidas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Relaciones con los seres queridos muy reconfortantes. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. Perspectivas laborales esperanzadoras. Se verá aquejado de molestias lumbares.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Su naturaleza resiste perfectamente su ritmo de vida.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. En el plano profesional, aumento de sueldo. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Demasiado acelerado, relájese.

