Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 5 de marzo

El oficial operó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación en un contexto de marcada aversión al riesgo global derivada del conflicto bélico en Medio Oriente.

El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos. Pexels

El dólar mayorista finalizó la rueda de este jueves con un incremento de $6,50, alcanzando los $1.407 para la venta. Esta progresión consolida el valor de referencia por encima de la barrera de los $1.400, en un contexto de marcada aversión al riesgo global derivada del conflicto bélico en Medio Oriente , factor que revalorizó a la moneda estadounidense frente al resto de las divisas internacionales.

El crédito bancario al sector privado repuntó en pesos y en dólares en febrero

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó de lleno en los mercados energéticos . El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s82, mientras que el dólar subió frente al euro, el yen y el franco suizo , impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

En contraste con el segmento oficial, el dólar blue anotó un retroceso de $15, cerrando la jornada en $1.400 para la venta y $1.380 para la compra . Este movimiento generó una situación de paridad técnica con el mayorista y mantuvo la brecha cambiaria en niveles contenidos, operando a contramano de la tendencia alcista observada en la mayoría de los tipos de cambio regulados y financieros.

En el ámbito bursátil, las cotizaciones financieras operaron con leves alzas: el dólar MEP subió un 0,2% hasta los $1.432,10 , mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se posicionó en los $1.474,93 . Por su parte, el dólar minorista en el Banco Nación acompañó la tendencia oficial con un ajuste del 0,4%, situándose en los $1.425 .

Finalmente, el dólar tarjeta —que integra los recargos impositivos sobre el valor minorista— se ubicó en los $1.852,50 , manteniéndose como la cotización más costosa del mercado.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial viene de caer 3,5% en febrero. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.375 para la compra y $1.395 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.398 para la compra y$1.407 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.469,82 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.433,21.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.433,50.