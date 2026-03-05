5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 5 de marzo

El oficial operó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación en un contexto de marcada aversión al riesgo global derivada del conflicto bélico en Medio Oriente.

Por
El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos.
El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos.Pexels

El dólar mayorista finalizó la rueda de este jueves con un incremento de $6,50, alcanzando los $1.407 para la venta. Esta progresión consolida el valor de referencia por encima de la barrera de los $1.400, en un contexto de marcada aversión al riesgo global derivada del conflicto bélico en Medio Oriente, factor que revalorizó a la moneda estadounidense frente al resto de las divisas internacionales.

El financiamiento en moneda local revirtió la caída de enero con un alza real del 0,6%.
Te puede interesar:

El crédito bancario al sector privado repuntó en pesos y en dólares en febrero

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s82, mientras que el dólar subió frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

En contraste con el segmento oficial, el dólar blue anotó un retroceso de $15, cerrando la jornada en $1.400 para la venta y $1.380 para la compra. Este movimiento generó una situación de paridad técnica con el mayorista y mantuvo la brecha cambiaria en niveles contenidos, operando a contramano de la tendencia alcista observada en la mayoría de los tipos de cambio regulados y financieros.

En el ámbito bursátil, las cotizaciones financieras operaron con leves alzas: el dólar MEP subió un 0,2% hasta los $1.432,10, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se posicionó en los $1.474,93. Por su parte, el dólar minorista en el Banco Nación acompañó la tendencia oficial con un ajuste del 0,4%, situándose en los $1.425.

Finalmente, el dólar tarjeta —que integra los recargos impositivos sobre el valor minorista— se ubicó en los $1.852,50, manteniéndose como la cotización más costosa del mercado.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial viene de caer 3,5% en febrero.

El dólar oficial viene de caer 3,5% en febrero.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.375 para la compra y $1.395 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.398 para la compra y$1.407 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.469,82 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.433,21.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.433,50.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gigante de Wall Street cerró su trade ganador en Argentina.

Alarma en la city: un peso pesado de Wall Street salió de los bonos argentinos

Los bonos argentinos rebotaron y el riesgo país cayó 7%.

Respiro en los mercados: los ADRs suben hasta 5% en Wall Street y los bonos rebotan en una jornada positiva

El dólar oficial bajó luego del rebote que tuvo el martes, tras un comienzo de mes a la baja.

El dólar en el Banco Nación se estabilizó y cerró en $1.420

La autoridad monetaria adquirió u$s17 millones.

El Banco Central redujo el ritmo de compra de divisas y las reservas cayeron casi u$s400 millones

Los activos argentinos operan en baja este martes con muy malos resultados en los ADRs en Nueva York.

Martes negro para los ADRs argentinos en Wall Street: se disparó el riesgo país y cayeron con fuerza los activos

El dólar oficial se despertó en el arranque del mes.

El dólar cortó la racha bajista y trepó con fuerza en medio de la tensión global

Rating Cero

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara mostró un anillo de diamantes enorme junto a Martín Migueles: "¿Te querés casar conmigo?"

El proyecto busca eliminar las barreras de comunicación con la comunidad sorda.
play

Disney estrenará versiones en lengua de señas con canciones de Encanto, Frozen y Moana

La mediática se burló de las fotos en traje de baño de la conductora que se viralizaron en redes.

Graciela Alfano fulminó a Susana Giménez: "Si yo fuera vos, también me odiaría"

Marcelo Tinelli en Showmatch.

Marcelo Tinelli reveló detalles de su nuevo programa: "Va a haber..."

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Esta anti heroína de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto:
play

Esta anti heroina de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: de quién se trata

últimas noticias

La entidad monetaria acumuló 42 ruedas consecutivas con saldo positivo.

El Banco Central hizo la mayor compra de dólares del mes, pero las reservas perforaron los u$s46.000 millones

Hace 4 minutos
Garbarino llegó a contar con 200 sucursales y 4.500 empleados en todo el país.

La Justicia dictó la quiebra de Garbarino y la liquidación de todos sus bienes

Hace 4 minutos
Donald Trump.

Trump exigió "participar en el nombramiento" del nuevo líder iraní: "Como con Delcy Rodríguez"

Hace 5 minutos
Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

La Corte Suprema resolvió que la denuncia contra Patricia Bullrich por represión siga en la justicia federal

Hace 1 hora
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la UIA, Martín Rappallini.

Caputo: "Nuestro modelo es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser"

Hace 1 hora