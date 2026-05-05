¿Cuánto cuesta construir una cascada como la de Manuel Adorni?

Mientras construir una pileta ya es un lujo, instalar una cascada en casa es un capricho estético que marca diferencia, pero que queda fuera del alcance de la mayoría. Manuel Adorni desembolsó 3.500 dólares solo en esa obra, uno de los tantos gastos que forman parte de las reformas millonarias realizadas en su mansión del country Indio Cuá.
El Jefe de Gabinete se dio el lujo de construir la pileta de sus sueños. Como si fuera protagonista de esos programas de reformas hogareñas doblados al español que pasan por cable, donde todo parece fácil. El problema no es la pileta, tampoco la cascada artificial. El verdadero misterio es cómo, en menos de tres años, su patrimonio se multiplicó con tal velocidad que pudo costear semejante obra millonaria en dólar billete.
country Adorni - Indio Cua
Una hazaña financiera digna de estudio: mientras la mayoría ajusta hasta el último centavo, él nada plácidamente en aguas turquesa, flotando sobre la espuma de su repentina prosperidad. C5N consultó con Walter Murillo, quien se dedica a la construcción de piletas para averiguar cuánto cuesta construir una pileta como la de Adorni.
"Dependerá del revestimiento, claro. Si es en piedra, el costo baja; pero si hablamos de mármol travertino —como el que eligió el Jefe de Gabinete— la cifra trepa a unos 3.500 dólares. El metro cuadrado ya ronda los 120 mil pesos, y no se coloca solo en la cascada, también dentro de la piscina. A eso hay que sumarle la colocación", explicó Walter a C5N.
En cambio, si uno se conforma con la sencillez de una lámina de piedra, el gasto se reduce a unos 1.500 dólares confirmó el especialista que además clasificó al libertario como un ciente con "perfil premium". Si se instala con hidromasaje, el precio se dispara: puede trepar hasta los 10 mil dólares.
memes Manuel Adorni cascada 4 5 mayo 2026
En cuanto al presupuesto tan cuestionado por la embestida libertaria en defensa de Adorni, no está inflado, al menos eso aseguró el constructor consultado por C5N que además confirmó el valor de la bomba de calor que tanta polémica causó por su costo: casi 10 mil dólares.
El jefe de Gabinete de Javier Milei le encargó todas las reformas millonarias al contratista Matias Tabar quien expuso el presupuesto y dejó al descubierto los gastos del funcionario público. Según declaró el arquitecto, las mismas fueron abonadas "en efectivo y sin factura". Sumado a los gastos por la compra de los inmuebles, Adorni acumulada deudas por más de u$s720 mil.