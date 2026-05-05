¿Cuánto cuesta construir una cascada como la de Manuel Adorni? El jefe de Gabinete desembolsó 3.500 dólares solo en esa obra, uno de los tantos gastos que forman parte de las reformas millonarias realizadas en su mansión del country Indio Cuá. Por + Seguir en







La cascada del jefe e Gabinete abrió debate sobre gastos y privilegios.

Mientras construir una pileta ya es un lujo, instalar una cascada en casa es un capricho estético que marca diferencia, pero que queda fuera del alcance de la mayoría. Manuel Adorni desembolsó 3.500 dólares solo en esa obra, uno de los tantos gastos que forman parte de las reformas millonarias realizadas en su mansión del country Indio Cuá.

El Jefe de Gabinete se dio el lujo de construir la pileta de sus sueños. Como si fuera protagonista de esos programas de reformas hogareñas doblados al español que pasan por cable, donde todo parece fácil. El problema no es la pileta, tampoco la cascada artificial. El verdadero misterio es cómo, en menos de tres años, su patrimonio se multiplicó con tal velocidad que pudo costear semejante obra millonaria en dólar billete.

country Adorni - Indio Cua

Una hazaña financiera digna de estudio: mientras la mayoría ajusta hasta el último centavo, él nada plácidamente en aguas turquesa, flotando sobre la espuma de su repentina prosperidad. C5N consultó con Walter Murillo, quien se dedica a la construcción de piletas para averiguar cuánto cuesta construir una pileta como la de Adorni.

"Dependerá del revestimiento, claro. Si es en piedra, el costo baja; pero si hablamos de mármol travertino —como el que eligió el Jefe de Gabinete— la cifra trepa a unos 3.500 dólares. El metro cuadrado ya ronda los 120 mil pesos, y no se coloca solo en la cascada, también dentro de la piscina. A eso hay que sumarle la colocación", explicó Walter a C5N.