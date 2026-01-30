30 de enero de 2026 Inicio
Embajadas y empresas activaron planes de evacuación de emergencia en Cuba

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la presión de Estados Unidos, sedes diplomáticas y empresariales extranjeras comenzaron a revisar estrategias de contingencia ante una eventual intervención militar estadounidense en la isla.

Según la agencia de noticias EFE

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la presión de Estados Unidos, embajadas y empresas activaron planes de evacuación de emergencia en Cuba ante la posibilidad de una intervención militar estadounidense en la isla.

Según informó la Agencia EFE, ante la incertidumbre tras los dichos de Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, quien aseguró que para este 2026 desea que los cubanos puedan "ejercer sus libertades fundamentales", ante un posible cambio político en la isla.

En el caso de la empres Unilever comenzó a evacuar a familias y empleados del país. Frente a este panorama, algunas embajadas también comenzaron a abastecerse ante posibles escenarios donde aumentaría el aislamiento en la isla y aumente la crisis económica.

Estados Unidos le impondrá aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva en la que autorizó imponer aranceles sin tope a los países que le vendan petróleo a Cuba. Según el documento, la decisión se tomó porque el gobierno de la isla representa una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional.

"El régimen se alinea con -y les brinda apoyo- numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos", sostiene la orden ejecutiva emitida por Trump que se refiere a Rusia, China, Irán y organizaciones políticas como Hamás y Hezbolá.

"Por ejemplo, Cuba alberga descaradamente a peligrosos adversarios de Estados Unidos, invitándolos a establecer en Cuba sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos", aseguró el documento firmado este jueves por el presidente Trump. Por esta razón, la orden ejecutiva estableció que "es necesario y apropiado establecer un sistema arancelario".

Estos aranceles a los países que le proporcionen petróleo a Cuba no tendrán límite. Por el contrario, el importe se fijará con un impuesto "ad valorem adicional a las importaciones de bienes provenientes de un país extranjero que, directa o indirectamente, venda o suministre petróleo a Cuba", estableció el nuevo decreto.

