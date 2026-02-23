Mirtha Legrand habló sobre los salarios y lamentó: "A la gente no le alcanza la plata para vivir" La Chiqui cuestionó la situación económica en Argentina, consideró que "la gente tiene que ganar un poco más" y dejó un pedido para el gobierno de Javier Milei. + Seguir en







Mirtha Legrand.

La histórica conductora de Almorzando con Mirtha Legrand se hizo un lugar en sus entrevistas de cumpleaños para repasar la situación económica de Argentina y lamentó: "La gente tiene que ganar un poco más porque no le alcanza para vivir".

"Veo a la Argentina con problemas", sostuvo en radio Mitre al ser consultada por Gerardo "Tato" Young sobre su visión del país y pidió "que la gente gane un poco más".

Embed - "Soy fanática de Radio Mitre", Mirtha Legrand habló con Tato Young en su cumpleaños 99 "Me pongo en el lugar de la gente en su casa que va al mercado y no le alcanza, debe ser terrible que no te alcance para comer, debe ser muy decepcionante", precisó la actriz, angustiada y dejó un pedido para el gobierno de Javier Milei.

"Que el gobierno se dé cuenta de lo que significa que no te alcance la plata para ir al mercado", deslizó la presentadora de televisión este lunes en el que celebra 99 años de su nacimiento.

