Mirtha Legrand habló sobre los salarios y lamentó: "A la gente no le alcanza la plata para vivir"

La Chiqui cuestionó la situación económica en Argentina, consideró que "la gente tiene que ganar un poco más" y dejó un pedido para el gobierno de Javier Milei.

Mirtha Legrand.

La histórica conductora de Almorzando con Mirtha Legrand se hizo un lugar en sus entrevistas de cumpleaños para repasar la situación económica de Argentina y lamentó: "La gente tiene que ganar un poco más porque no le alcanza para vivir".

Mirtha Legrand cumple 99 años: cuántas personas +95 hay en Argentina
Mirtha Legrand cumple 99 años: cuántas personas de esa edad hay en Argentina y el "exclusivo club" al que podría entrar

"Veo a la Argentina con problemas", sostuvo en radio Mitre al ser consultada por Gerardo "Tato" Young sobre su visión del país y pidió "que la gente gane un poco más".

"Me pongo en el lugar de la gente en su casa que va al mercado y no le alcanza, debe ser terrible que no te alcance para comer, debe ser muy decepcionante", precisó la actriz, angustiada y dejó un pedido para el gobierno de Javier Milei.

"Que el gobierno se dé cuenta de lo que significa que no te alcance la plata para ir al mercado", deslizó la presentadora de televisión este lunes en el que celebra 99 años de su nacimiento.

Qué le preguntaría Mirthe Legrand a Javier Milei si se lo cruza en su fiesta de cumpleaños

En una entrevista con Pablo Duggan por Radio 10, aseguró que “se siente muy bien” y mostró su preocupación por la realidad socioeconómica de los jubilados en el país.

"Le diría ¿quién lo invitó?", respondió la Chiqui a la consulta del conductor de Todo es posible y Duro de Domar por C5N. Previo a ello, recordó que el Milei ya asistió en reiteradas oportunidades a la mesa de su programa, que este año celebra su temporada Nº58.

Sobre la intimidad de su festejo, Mirtha explicó que usará dos vestidos del diseñador Claudio Cosano, "uno blanco y otro medio floreado". "Ya tengo todo organizado, tranquilo", agregó.

