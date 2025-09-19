IR A
Confirmado: Telefe emitirá una nueva novela turca con la intención de potenciar el rating

Se trata de la primera adaptación de la icónica novela brasileña llamada Avenida Brasil que rompió récords en el canal y buscará cautivar al público argentino.

Leyla, llega a la pantalla de Telefe.

Con el final de La Voz Argentina cada vez más cerca, Telefe confirmó la llegada de Leyla, una producción turca que buscará cautivar a la audiencia argentina. La nueva tira es una adaptación a la icónica novela brasileña llamada Avenida Brasil que fue un éxito en distintos lugares del mundo, pero particularmente en Argentina.

Los protagonistas son Cemre Baysel, Alperen Duymaz y Gonca Vuslateri. La serie fue un éxito internacional porque tiene esa adaptación con la novela de Brasil que no solo tuvo puntos muy altos en su emisión, sino que también en su repetición.

Esta novela nueva cuenta la historia de una joven que, luego de un evento trágico, es abandonada por su madrastra. Años más tarde, regresa para saldar cuentas con su pasado. Tiene una trama de venganza, amor y justicia.

Leyla

Lo que se especula es que la novela pueda llegar a darse en el mismo horario que actualmente está La Voz con Nico Occhiato. Esto podría ser en el proceso en el que finalice el programa musical hasta que inicie el nuevo reality show, el cual puede ser MasterChef Celebrity.

