Un experto en longevidad advirtió que buscar cambios rápidos en tu peso no servirá si no modificas tus hábitos

Sus investigaciones muestran que el camino hacia una vida más larga y saludable se encuentra en la modificación de hábitos diarios, más que en medicamentos o atajos temporales.

Valter Longo, bioquímico de 57 años y referente en el estudio de la longevidad, afirma que es posible reducir la edad biológica en dos años con solo tres ciclos de una dieta que imita el ayuno. Como director del Longevity Institute en la University of Southern California, Longo explica que este régimen puede rejuvenecer el cuerpo y aportar beneficios más allá de la simple pérdida de peso.

El especialista sostiene que la dieta que imita el ayuno representa una opción más segura y sostenible frente a los medicamentos populares para adelgazar . Longo advierte sobre los riesgos importantes que esos fármacos pueden generar para la salud y propone un enfoque basado en hábitos alimenticios que favorezcan el bienestar a largo plazo.

Para Longo, el objetivo no es buscar soluciones rápidas, sino implementar cambios profundos en el estilo de vida . La dieta que recomienda no solo promueve la reducción de peso, sino que también favorece un rejuvenecimiento integral del organismo, mostrando que los resultados duraderos se logran mediante modificaciones sostenibles en los hábitos diarios en lugar de recurrir a atajos potencialmente dañinos.

Comer rápido es un hábito perjudicial común que puede afectar la salud, advierte el doctor José Viña, catedrático de Fisiología en la Universidad de Valencia y experto en envejecimiento saludable

Subir de Peso Comer despacio es un hábito clave para favorecer una buena digestión y una adecuada absorción de nutrientes, aunque con frecuencia se descuida en la vida cotidiana. Pexels

El bioquímico señala que los cambios superficiales en la dieta o el uso de medicamentos sin modificar los hábitos no conducen a una mejora real. Según él, la clave radica en una transformación profunda del estilo de vida que incluya alimentación consciente y comprensión de cómo el cuerpo procesa los alimentos.

Además de la dieta que imita el ayuno, Longo sugiere reducir la ingesta de proteínas animales y aumentar el consumo de vegetales. Estos cambios activan procesos de autofagia que limpian y renuevan las células, favoreciendo una vida más larga y saludable.

Ayuno Mejorar la salud de forma integral implica combinar ejercicio regular, ayuno intermitente y pequeños ajustes en la rutina diaria Pexels

El mensaje de Longo es claro: la longevidad no depende de trucos ni de píldoras milagrosas. Se trata de un compromiso constante con hábitos saludables que protegen el cuerpo del envejecimiento prematuro. Su trabajo demuestra que la edad biológica puede modificarse mediante decisiones conscientes en la vida cotidiana.

