El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

La vida privada de los jóvenes tenistas quedó en el centro de la escena. Entre entrevistas, desmentidas y especulaciones, la mediática sumó protagonismo en la historia.

El estreno de un reality propio incrementaron las sospechas de que la exposición mediática era parte de una estrategia personal.

El tenis volvió a quedar envuelto en una trama fuera de las canchas cuando comenzaron a circular versiones sobre un supuesto triángulo amoroso entre dos de sus máximas figuras, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, y la modelo estadounidense Brooks Nader. La noticia, surgida en medios internacionales tras la final del US Open, desvió la atención hacia la vida privada de los protagonistas y generó gran repercusión en redes sociales.

Lo que en principio parecía un simple rumor ganó fuerza al confirmarse la presencia de la modelo en Nueva York durante el torneo y por declaraciones de allegados que apuntaban a vínculos con ambos jugadores. Además, su participación en distintos programas de entretenimiento y el estreno de un reality propio incrementaron las sospechas de que la exposición mediática era parte de una estrategia personal.

Entre entrevistas, comentarios de familiares y guiños en apariciones públicas , la historia se instaló en la agenda de medios deportivos y de espectáculos, combinando logros profesionales con cuestiones sentimentales que aún no fueron aclaradas por sus protagonistas.

Todo comenzó después del US Open, cuando Page Six difundió que Brooks Nader mantenía un acercamiento tanto con Alcaraz como con Sinner . La publicación fue replicada por otros medios internacionales y rápidamente generó repercusión en el ambiente del tenis.

Una fuente consultada por Mail Online señaló que la modelo buscaba figurar en distintas historias públicas para potenciar su reality show Love Thy Nader, en Hulu. Según la misma versión, Brooks no pretendía un compromiso serio con ninguno de los dos jugadores, sino aprovechar el interés mediático en torno a ellos.

Las especulaciones crecieron cuando Grace Ann, hermana mayor de la modelo, deslizó en una entrevista radial que Brooks recibía mensajes de diferentes atletas, insinuando que uno de ellos era Sinner al referirse a alguien cuyo apellido rimaba con “winner”. La versión tomó más fuerza cuando Nader asistió a varios partidos del Grand Slam, algunos de ellos en los que jugaba Alcaraz.

Consultada en el programa de Jimmy Kimmel sobre su relación con el italiano, la modelo respondió en tono ambiguo, lo que encendió aún más la curiosidad de los seguidores. Posteriormente, durante la Semana de la Moda de Nueva York, su hermana afirmó que los rumores sobre un vínculo con el joven español eran ciertos, aunque sin dar precisiones sobre la naturaleza del mismo.

En el círculo de Alcaraz, por otra parte, desmintieron las versiones. El periodista Alberto Guzmán sostuvo que personas cercanas al tenista aseguraban que estaba soltero y sin intenciones de iniciar una relación formal. Este detalle abrió la posibilidad de que la mayor parte de los comentarios respondiera más a una estrategia de promoción que a un hecho real.

Brooks Nader, nacida en Luisiana, comenzó a llamar la atención después de consagrarse en 2019 en el concurso Swim Search de Sports Illustrated. Desde entonces participó en programas televisivos y hoy atraviesa un momento de alta exposición debido a su reality familiar, además de su reciente divorcio.

Ni Sinner ni Alcaraz hicieron declaraciones públicas al respecto, aunque la conversación continúa en portales deportivos y de espectáculos. En paralelo, el italiano también quedó en el foco mediático por la imagen de fondo de su teléfono celular, en la que, según medios europeos como La Repubblica, The Sun y Bild, aparecería la modelo danesa Laila Hasanovic, ex pareja de Mick Schumacher.