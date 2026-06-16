Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 16 de junio

El oficial minorista cerró a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación luego de una semana con altibajos en la que alcanzó su máximo nivel desde febrero y luego descendió.

El dólar oficial viene de una semana con altibajos.

El dólar oficial minorista cotizó este martes a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación luego de una semana con altibajos , en la que alcanzó su máximo nivel desde febrero y luego descendió, para quedar $5 por encima del cierre semanal previo.

El dólar oficial se mantuvo en $1.450 para la venta este lunes feriado

En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio finalizó el viernes con una caída de $4,50 y acompañó la tendencia bajista. Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,2% a $1.496,58 y el MEP subió 0,2%, a $1.451,96. La brecha entre el CCL y el mayorista se ubicó a 46%. El dólar blue , en tanto, se sostuvo en $1.450.

Detrás del retroceso aparecen cambios en la dinámica de oferta y demanda . Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

La divisa estadounidense cerró a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar blue hoy

El dólar blue cerró a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.436,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cerró a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.495,16, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.453,73.

Dólar futuro

El dólar futuro cerró a $1.440 para la compra y $1.445 para la venta.