Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 16 de junio

El dólar oficial minorista cotizó este martes a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación luego de una semana con altibajos, en la que alcanzó su máximo nivel desde febrero y luego descendió, para quedar $5 por encima del cierre semanal previo.
En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio finalizó el viernes con una caída de $4,50 y acompañó la tendencia bajista. Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,2% a $1.496,58 y el MEP subió 0,2%, a $1.451,96. La brecha entre el CCL y el mayorista se ubicó a 46%. El dólar blue, en tanto, se sostuvo en $1.450.
Detrás del retroceso aparecen cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.
Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.
dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.
Stock
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cerró a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cerró a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.436,50.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cerró a $1.885.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.495,16, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.453,73.
Dólar futuro
El dólar futuro cerró a $1.440 para la compra y $1.445 para la venta.