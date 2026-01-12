12 de enero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de enero

El oficial opera a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana que culminó con una baja de $5, la primera completa con el nuevo esquema de bandas.

El dólar oficial se mueve a la baja tras arrancar el año rozando los $1.500.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana que culminó con una baja de $5, la primera completa tras la implementación de un nuevo esquema de bandas, que se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación informado por el INDEC. Los dólares financieros acompañaron el retroceso de la divisa y operaron con tendencia bajista, mientras que el blue pierde fuerza y se mueve cerca de $1.500.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

El BCRA compró este jueves u$s62 millones en el mercado oficial, equivalente al 12,9% del volumen operado en MAE. De esta forma, encadenó su cuarto día consecutivo de compras netas, llevando el saldo a u$s175 millones en los primeros cinco días hábiles de enero.

En paralelo, las reservas brutas aumentaron en u$s541 millones hasta u$s44.780 millones, aunque solo u$s38 millones se explican por efectos de valuación. Por lo tanto, este viernes el Gobierno afrontó el primer gran desafío que tenía en el año en materia de deuda, ya que vencieron u$s4.300 millones en concepto de bonos Globales y Bonares.

dólar blue billetes divisas

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.438,88 para la compra y $1.483,19 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica a $1.465.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.937

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.528,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.489,92.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.487.

