El momento más desopilante del fútbol brasileño: una cucaracha se coló en la conferencia de un entrenador

El entrenador Fernando Diniz tiene 51 años.

Vasco da Gama de Brasil arrancó con el pie derecho su año, con una victoria frente a Maricá por 4-2, con un doblete de Rayan y goles del colombiano Carlos Cuesta y Philippe Coutinho. Sin embargo, los flashes de las cámaras se centraron en la conferencia de prensa del entrenador Fernando Diniz, tras el triunfo: una cucaracha apareció y enseguida fue viral.

El insólito hecho ocurrió el jueves por la noche, en el estadio São Januário, en Río de Janeiro, tras la gran victoria del equipo carioca y que significó también uno de los últimos partidos del goleador argentino Pablo Vegetti, que tiene todo acordado para arribar al club paraguayo Cerro Porteño.

vasco da gama Vasco da Gama arrancó con el pie derecho el Campeonato Carioca. Matheus Lima El entrenador Fernando Diniz, de 51 años y que supo comandar la Selección de Brasil, se disponía a dialogar con la prensa tras el primer encuentro oficial de su equipo, que jugará la Copa Sudamericana este año, junto a grandes clubes como River, Racing, Santos de Brasil, entre otros, cuando un hecho insólito descolocó a todos los periodistas que se encontraban en la sala: una cucaracha apareció sobre el panel de sponsors de fondo.

La conferencia continuó, a pesar de la aparición del insecto, que quedó grabada en las imágenes que se volvieron viral inmediatamente y sorprendieron al mundo del fútbol brasileño.

Mirá el momento exacto que la cucaracha apareció en la conferencia de prensa Embed Vasco da Gama le ganó 4 a 2 a Maricá, pero los flashes se los llevó la cucaracha que apareció detrás del técnico Diniz en la conferencia de prensa. pic.twitter.com/TuimcedeaE — En Una Baldosa (@enunabaldosa) January 16, 2026