16 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El momento más desopilante del fútbol brasileño: una cucaracha se coló en la conferencia de un entrenador

Tras la victoria del Vasco da Gama por 4-2 sobre Maricá, por la primera fecha del Campeonato Carioca, el momento viral se hizo presente durante la conferencia del entrenador Fernando Diniz.

Por
El entrenador Fernando Diniz tiene 51 años.

El entrenador Fernando Diniz tiene 51 años.

Vasco da Gama de Brasil arrancó con el pie derecho su año, con una victoria frente a Maricá por 4-2, con un doblete de Rayan y goles del colombiano Carlos Cuesta y Philippe Coutinho. Sin embargo, los flashes de las cámaras se centraron en la conferencia de prensa del entrenador Fernando Diniz, tras el triunfo: una cucaracha apareció y enseguida fue viral.

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 
Te puede interesar:

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

El insólito hecho ocurrió el jueves por la noche, en el estadio São Januário, en Río de Janeiro, tras la gran victoria del equipo carioca y que significó también uno de los últimos partidos del goleador argentino Pablo Vegetti, que tiene todo acordado para arribar al club paraguayo Cerro Porteño.

vasco da gama
Vasco da Gama arrancó con el pie derecho el Campeonato Carioca.

Vasco da Gama arrancó con el pie derecho el Campeonato Carioca.

El entrenador Fernando Diniz, de 51 años y que supo comandar la Selección de Brasil, se disponía a dialogar con la prensa tras el primer encuentro oficial de su equipo, que jugará la Copa Sudamericana este año, junto a grandes clubes como River, Racing, Santos de Brasil, entre otros, cuando un hecho insólito descolocó a todos los periodistas que se encontraban en la sala: una cucaracha apareció sobre el panel de sponsors de fondo.

La conferencia continuó, a pesar de la aparición del insecto, que quedó grabada en las imágenes que se volvieron viral inmediatamente y sorprendieron al mundo del fútbol brasileño.

Mirá el momento exacto que la cucaracha apareció en la conferencia de prensa

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exdelantero de la Canarinha tiene 55 años.

De ser campeón del mundo con Brasil en 2002 a entrar a Gran Hermano: "Necesito el dinero"

Eros Mancuso, uno de los implicados.

Video: se filtraron las imágenes de la terrible pelea protagonizada por tres jugadores argentinos en Brasil

play

Alerta en Brasil por intoxicaciones masivas: guardias repletas de turistas por gastroenteritis

El escalofriante momento quedó capturado en un video. 

Video: el momento en que un tiburón mordió a una turista en Brasil

Feroz golpiza a un árbitro de básquet en Brasil.

Video: feroz agresión a un árbitro tras un partido de básquet en la máxima categoría de Brasil

El pampeano de 44 años deberá ser operado del corazón.

Preocupación por la salud del argentino Luis Zubeldía: será operado del corazón

Rating Cero

La estrella de cine rompió el silencio y dejó mal parado al cineasta.
play

"No era lo suficientemente bella": Jennifer Lawrence reveló que Quentin Tarantino la rechazó

Revelaron detalles de la escandalosa participación de la conductora en el certamen de cocina. 

"No tiene códigos": el Turno Husaín fulminó a Yanina Latorre y reveló un complot en Telefe

El mediático se excusó por el comentario polémico sobre la conductora.

"Está tranquila": Maxi López reveló cómo fue la charla con Flor de la V después de su comentario

Este k-drama tiene dos temporadas de 16 capítulos cada una.
play

Está en Netflix y es una serie súper dramática: tiene solo dos temporadas

Las Películas que hay en el catálogo de Netflix y son ideales para ver en familia
play

Esta tercera parte de una saga animada con dragones llegó a Netflix y es perfecta para toda la familia: cuál es

El aroma elegido por Emma Stone se caracteriza por su perfil floral clásico y su impronta elegante.

Este es el perfume favorito de Emma Stone: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

Maximiliano Jerez, padre de Bastian, fue imputado.

Accidente de Bastian: qué dice la ley sobre la imputación al padre del nene herido

Hace 7 minutos
El entrenador Fernando Diniz tiene 51 años.

El momento más desopilante del fútbol brasileño: una cucaracha se coló en la conferencia de un entrenador

Hace 44 minutos
play
Los carpinchos son fauna silvestre protegida en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia prohibió nuevos traslados de carpinchos en Nordelta

Hace 1 hora
play
La estrella de cine rompió el silencio y dejó mal parado al cineasta.

"No era lo suficientemente bella": Jennifer Lawrence reveló que Quentin Tarantino la rechazó

Hace 1 hora
Un nuevo Congreso tendrá lugar este año legislativo. 

Radiografía del Congreso 2026: entre partidos históricos y fuerzas emergentes

Hace 1 hora