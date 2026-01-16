La Justicia prohibió nuevos traslados de carpinchos en Nordelta

La decisión de la Cámara bonaerense sucedió después de que varias asociaciones ambientalistas presentaran un recurso de amparo para revocar una disposición judicial anterior que autorizaba el desplazamiento de los animales como prueba piloto.

La Cámara Contencioso Administrativa de San Martín , en provincia de Buenos Aires, revocó una autorización previa al traslado de los carpinchos en Nordelta y ordenó que no se realicen nuevas "traslocaciones" de ejemplares hasta que existan informes técnicos concluyentes, ya que el tribunal consideró que la medida fue "prematura e irrazonable" porque los animales son fauna silvestre protegida.

La decisión de la Cámara bonaerense sucedió después de que varias asociaciones ambientalistas presentaran un recurso de amparo para revocar una disposición judicial anterior que autorizaba el desplazamiento de los animales como prueba piloto. Entre las organizaciones mencionadas se encuentran Carpinchos Nordelta Somos Su Voz y La Voz de los Carpinchos.

Ahora, el fallo firmado por los jueces Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici dispuso que “no se autoricen nuevas translocaciones de los ejemplares hasta tanto se cuenten con mayores elementos” , entre ellos informes sobre los resultados del operativo ya realizado y el avance del Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo.

Los magistrados habilitaron la feria judicial y resolvieron "disponer que no se autoricen nuevas translocaciones de los ejemplares hasta tanto se cuenten con mayores elementos , entre ellos, informes del resultado y progreso de la prueba piloto efectuada elaborados por la autoridad de aplicación y los especialistas intervinientes”, sostuvo el fallo de la Cámara bonaerense.

En su resolución, los jueces advirtieron que el traslado de fauna silvestre constituye una medida de "carácter excepcional" y remarcaron que los carpinchos "gozan del del estatus de fauna silvestre protegida en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

POLÉMICA en NORDELTA: QUIEREN ESTERILIZAR CARPINCHOS para CONTROLAR la POBLACIÓN

Además, la Cámara bonaerense cuestionó que la autorización otorgada en primera instancia se haya ejecutado mientras el recurso de apelación aún estaba pendiente. En ese sentido, el tribunal señaló que “resulta improcedente materializar una medida de carácter innovativo e irreversible sin que la decisión contara con firmeza”, ya que podrían generarse daños imposibles de reparar.

Los jueces concluyeron que “la autorización otorgada fue prematura” y que se invirtió el orden lógico de las medidas de gestión ambiental: “primero el diagnóstico y, en última instancia, la remoción” de los animales de su hábitat.

El conflicto con los carpinchos inició cuando doce vecinos de Nordelta realizaron una demanda judicial para reclamarle a las autoridades bonaerenses su intervención porque les molestaba la presencia de los animales que viven en el barrio privado y que es su hábitat natural.

Operativo en Nordelta para capturar a los carpinchos: usan redes, cebos y dardos para atraparlos

A las primeras horas de la mañana de este lunes se realizó un fuerte operativo en la localidad bonaerense de Nordelta para capturar carpinchos: usaron redes, cebos y dardos para atraparlos y trasladarlos a San Fernando. Los vecinos que defienden la medida argumentaron que "se intenta evitar que sean atropellados", mientras que desde organizaciones ambientales se negaron al traslado y sostuvieron que los roedores no son invasores.

"Instalaron dos jaulas trampa en la que quieren que entren los carpinchos para cazarlos y y sacarlos de Nordelta, se les va a disparar dardos, se los va a dormir y los van a trasladar", indicó a C5N Verónica, vecina e integrante de la organización La Voz de los Carpinchos.

Embed - OPERATIVO en NORDELTA para CAPTURAR a los CARPINCHOS

"Nos mandaron ayer a la noche un mail avisando que iban a cerrar varios de los accesos hasta las 9 de la mañana. Nos enteramos ayer a las 11 de la noche. Mucha gente se está despertando y está encontrando que está medio Nordelta cerrado por este operativo, prueba piloto o no sé cómo lo llaman", añadió, y recordó que hay una medida cautelar porque no está firme la decisión de poder trasladar a doce carpinchos.

Por otro lado, Marcos, integrante de la Asociación Vecinal Nordelta, explicó que "se está coordinando este operativo junto con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires; el cierre parcial por pocas horas del acceso es para no estresar a los animales que son los que van a trasladar".

Embed - LA VOZ DE LOS CARPINCHOS on Instagram: "La tristeza es grande pero la convertiremos en fuerza para que se proteja nuestra fauna, se les creen zonas de reservas, corredores biológicos y pasos de fauna. GRACIAS A TODOS LOS QUE ESTÁN DEL LADO CARPINCHO DE LA VIDA Gracias @noraportela de todo corazón por tu amor y acompañamiento a los sin voz. Gracias @vickiegss por tu dedicación y amor para darle voz a los carpinchos. Gracias @matute_emanuel por ser una de las voces más contundentes y sinceras. @agrariopba @kicillofok @matute_emanuel @notiambientales @cmonterooficial @elmundodeanitalove @zamora.julio @ambienteprovincia @danyvilar @ambiente.tigre @flor_mosqueda_ @fundacionawad @fundacion_biocosta @fundacionvidasilvestre @greenpeacearg @guillecafre @guillefolguera @drromerook fantinofantino @neura.media @c5n a24noticias @ndrradio @radio_vegan @rumateandoxargentina" View this post on Instagram

"Es parte de un plan que se viene llevando hace mucho tiempo con la provincia de Buenos Aires, donde habrás escuchado primero que se provocó una vacunación, se sigue ese estudio a ver cómo va. Es una vacuna anticonceptiva, que es una prueba y se sigue el estudio. Lo que busca es evitar los atropellamientos de los animales", expresó.

Además, aclaró que el operativo "no está prohibido por la cautelar". "Es un plan que se viene desarrollando desde hace varios años con Flora y Fauna, tiene la aprobación provincial, no es una idea aislada de lo que se viene haciendo. La mayoría de los nordelteños, de la gente que vive acá o que transita la ciudad ama los carpinchos, eso no es un inconveniente, el tema es la sobrepoblación, que por un lado produce produce más atropellamientos", agregó.