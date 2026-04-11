Así podés invertir los dólares en Cuenta DNI durante abril 2026 Uno de los avances más destacados es la incorporación de opciones de inversión en la moneda estadounidense, una funcionalidad que amplía el alcance de la app más allá del consumo diario. Por + Seguir en







Inversiones en Cuenta DNI. Redes sociales

Cuenta DNI permite invertir en dólares con plazos fijos 100% digitales, sin ir al banco.

La opción está en el menú de inversiones, con plazos flexibles de 30 a 540 días.

Ofrece tasas aproximadas entre 1,5% y 5,5% anual, con simulación previa de ganancias.

Requiere caja de ahorro en dólares y acredita capital e intereses automáticamente al vencimiento. La posibilidad de ahorrar en moneda extranjera se fortalece con la última actualización de la billetera digital Cuenta DNI. A partir de esta nueva función, los usuarios pueden constituir plazos fijos en dólares de manera completamente digital, sin necesidad de acercarse a una sucursal. La iniciativa impulsada por el Banco Provincia apunta a ampliar el acceso a herramientas de inversión, facilitando el resguardo de ahorros desde el celular en pocos pasos.

La opción se encuentra integrada dentro del menú de inversiones de la aplicación, con una interfaz simple e intuitiva. Desde allí, cada usuario puede definir el período de colocación de su dinero, con alternativas que van desde los 30 hasta los 540 días. Esta flexibilidad permite adaptar la inversión tanto a objetivos de corto plazo como a estrategias más prolongadas, brindando mayor control sobre la planificación financiera personal.

Cuenta DNI Redes sociales En términos de rendimiento, el sistema ofrece tasas anuales que varían aproximadamente entre el 1,5% y el 5,5%, según el plazo elegido. De esta manera, la app permite estimar la rentabilidad antes de confirmar la operación, consolidándose no solo como una herramienta para pagos y descuentos, sino también como una solución eficiente para administrar y hacer crecer ahorros en dólares.

Cómo invertir en dólares en Cuenta DNI en abril 2026 Para comenzar a invertir en dólares a través de Cuenta DNI, el primer requisito indispensable es contar con una caja de ahorros en dólares activa en el Banco Provincia. Si aún no la tienes, la aplicación permite abrirla de manera 100% digital, gratuita y en un plazo aproximado de 48 horas hábiles desde el menú de configuración de cuentas. Una vez habilitada, debes asegurarte de tener los fondos depositados, ya sea mediante una transferencia desde otra cuenta propia o adquiriendo los dólares directamente dentro de la app en el horario habilitado de lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

cuenta dni Cuenta DNI El proceso para constituir el plazo fijo es sumamente intuitivo y se realiza desde la sección "Invertir", identificada con un nuevo ícono en el menú principal de la billetera. Al ingresar, deberás seleccionar la opción de moneda extranjera y definir el monto a colocar. El sistema te permitirá elegir plazos flexibles que oscilan entre los 30 y los 540 días; antes de confirmar, la aplicación te mostrará un detalle claro con la tasa de interés aplicada (que en abril de 2026 llega hasta el 5,5% anual) y el monto exacto que recibirás al finalizar el período.

Una ventaja fundamental de operar con esta herramienta es la seguridad y comodidad que ofrece el entorno digital del Banco Provincia. Todas las inversiones cuentan con el respaldo de la garantía estatal de la provincia y pueden gestionarse íntegramente de lunes a viernes entre las 6 y las 21 horas. Al vencimiento del plazo seleccionado, tanto el capital invertido como los intereses generados se acreditarán automáticamente en tu caja de ahorros en dólares, permitiéndote disponer de los fondos de inmediato o reinvertirlos para seguir potenciando tus ahorros. Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026 Transporte Público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.

Reintegro del en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación. Carnicerías, Granjas y Pescaderías: Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.

Descuento del en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona. Comercios de Cercanía (Rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.

Ahorro del de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado. Personas Mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.

Beneficio exclusivo del de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI. Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).

Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de en recargas de transporte y celulares (con tope mensual). Ferias, Mercados y Eventos: Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.

Descuento del todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales. Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.

Ahorro especial del en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas. Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.