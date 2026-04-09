9 de abril de 2026 Inicio
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El Banco Central realizó una fuerte compra de dólares y las reservas superaron los u$s45.000 millones

La autoridad monetaria adquirió u$s281 millones, la suma más alta en lo que va de 2016. De este modo, acumuló casi la mitad de su meta anual de divisas en un contexto de cancelaciones de deuda externa y operaciones en la plaza local.

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El Banco Central realizó una fuerte compra de dólares y las reservas superaron los u$s45.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió u$s281 millones este jueves, una operación que representa la compra diaria más alta en más de un año y consolida una racha de 63 jornadas consecutivas con saldo positivo.

El dólar oficial no para de retroceder.
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Desde enero, la entidad sumó u$s4.964 millones en el mercado de cambios. Con estos ingresos, las reservas internacionales alcanzaron la cifra de u$s45.152 millones.

Pese a las adquisiciones, el crecimiento del stock no fue lineal. Gran parte de la moneda extranjera se utilizó para cubrir compromisos financieros del Tesoro Nacional y evitar el incumplimiento de vencimientos de deuda.

Para sostener esta estrategia, el organismo emitió pesos en el mercado. En paralelo, el Gobierno colocó deuda en moneda local con el objetivo de absorber la liquidez y contener la presión sobre la inflación.

El escenario cambiario muestra señales positivas para los próximos meses

Los especialistas proyectan un segundo trimestre con menores presiones sobre las cuentas públicas. Los vencimientos de deuda del Tesoro y del Banco Central se reducen a la mitad, al tiempo que se espera un fuerte ingreso de divisas por la cosecha gruesa.

En simultáneo a estas proyecciones, el dólar mayorista retrocedió $5,50 pesos y se ubicó en $1.381 pesos. Esta cotización consolida una baja de 5,1% desde el inicio del año.

La caída del tipo de cambio comercial amplió la distancia con el techo de la banda fijada por la autoridad monetaria. La brecha actual se ubica en 20,9%, la mayor diferencia en los últimos diez meses.

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