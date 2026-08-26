Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 26 de agosto

El oficial minorista operó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación tras un inicio de semana al alza, que también catapultó al mayorista por encima de los $1.500.

El dólar oficial minorista cotizó este martes a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, luego de una jornada de martes sin cambios que siguió a un inicio de semana con un alza de $10 . Además, generaron expectativa los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo.

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Por su parte, el mayorista superó los $1.500 este lunes, un nivel que durante las últimas semanas se transformó en una referencia clave para el mercado y que el Gobierno busca sostener mediante una combinación de operaciones cambiarias y manejo de la liquidez.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

La divisa estadounidense cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue operó a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cerró a $1.515.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cerró a $2002.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.606,96, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.543,42.