25 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

El mercado castigó a los activos argentinos: subió el riesgo país y cayeron los ADRs

El indicador de JP Morgan trepó por encima de los 510 puntos y los bonos en dólares retrocedieron, mientras las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron pérdidas generalizadas.

Por
El riesgo país es un indicador medido por el J.P. Morgan.

El riesgo país es un indicador medido por el J.P. Morgan.

El mercado castigó a los activos argentinos, en una jornada donde el riesgo país superó los 510 puntos y las empresas argentinas mostraron caídas generalizadas en Wall Street. Los bonos en dólares retrocedieron y el Merval cerró en baja, mientras que algunos ADRs lograron repuntar. El contraste con otros mercados emergentes, que mostraron mejoras, refleja la persistente desconfianza de los inversores hacia la Argentina.

El dólar oficial tuvo un inicio de semana al alza.
Te puede interesar:

El dólar repuntó y se aleja del "techo" de $1.500

El mercado argentino mostró señales mixtas y la desconfianza de los inversores se profundiza incluso en un contexto internacional más favorable para otros mercados emergentes. Por un lado, el riesgo país saltó a 514 puntos, acumulando casi un 20% de suba en agosto. Esa cifra es clave porque marca cuánto desconfían los inversores de que el país pueda cumplir con sus deudas, y cuanto más alto está, más caro resulta financiarse afuera.

En cuanto a los bonos en dólares, acompañaron la mala jornada. El Global 2029 cayó 0,8%, el Bonar 2035 retrocedió 0,5% y el Global 2041 perdió 0,3%. En paralelo, los ADRs argentinos en Wall Street también sufrieron: YPF se desplomó 2,8%, Pampa Energía bajó 2,1%, y Cresud junto a Telecom cedieron 1,5%. La única nota positiva vino de Mercado Libre (+2,5%) y Bioceres (+1,4%), que lograron escapar de la tendencia negativa.

En la plaza local, el Merval retrocedió 0,6% en pesos y 0,7% en dólares, con YPF, Telecom y Pampa entre las más castigadas. Lo llamativo es que, mientras los bonos de Estados Unidos y otros mercados emergentes mostraron mejoras, los activos argentinos siguieron cayendo. Ese contraste deja en claro que la desconfianza es específica hacia el país y que, por ahora, los inversores no ven señales de alivio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial marcó nuevos máximos y el riesgo país cedió.

El riesgo país retrocedió por segundo día consecutivo y las acciones argentinas volaron en Wall Street

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

El dólar volvió a subir y cerró a $1.530 en el Banco Nación

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en lo que va de agosto.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de agosto

El dólar se mantuvo durante la semana arriba de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de agosto

El dólar cotizó arriba de los $1.500. 

El dólar cerró la semana con una leve suba y por encima de los $1.500

El dólar oficial atraviesa la semana con estabilidad.

El dólar se mantuvo calmo y por encima de los $1.500

Rating Cero

¡Todo mal! Camila Mayan podría perder el juicio contra su ex.
play

Revelaron que Camila Mayan podría perder el juicio contra Alexis Mac Allister: el motivo

A mediados de septiembre se sabrá si la predicción termina haciéndose realidad.

Ángel de Brito filtró quién será la ganadora de Gran Hermano y desató un escándalo

Agustina Picasso y unas fotos que alarmaron a sus seguidores.

Preocupación por la salud de la esposa argentina de Matt Groening: "¿Qué esperan para internarla?"

Donald Trump lamentó la muerte de Dolly parton y decretó duelo nacional.
play

Donald Trump tomó una contundente decisión por la partida de Dolly Parton

Yanina Latorre picante sobre la separación del entrenador.

Yanina Latorre reveló la causa de la separación de una pareja de famosos tras 30 años juntos: "Se calentó con una y le picó"

La mediática desdramatizó el episodio en redes tras el impacto emocional que sufrió.

Cinthia Fernández habló tras el grave accidente de una de sus hijas: "Tengo un stent"

últimas noticias

Cobmebol compartió el calendario deportivo de la Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa. 

Conmebol definió el calendario 2027 para la Libertadores, Sudamericana y Recopa

Hace 3 minutos
El riesgo país es un indicador medido por el J.P. Morgan.

El mercado castigó a los activos argentinos: subió el riesgo país y cayeron los ADRs

Hace 14 minutos
Golpe histórico a TikTok: Brasil le aplicó una multa de casi u$s30 millones por vulnerar la privacidad infantil

Golpe histórico a TikTok: Brasil le aplicó una multa de casi u$s30 millones por vulnerar la privacidad infantil

Hace 19 minutos
play
¡Todo mal! Camila Mayan podría perder el juicio contra su ex.

Revelaron que Camila Mayan podría perder el juicio contra Alexis Mac Allister: el motivo

Hace 20 minutos
José Eduardo Figueroa apareció muerto en la cárcel.

Misterio en Salta: encontraron muerto a un abogado condenado por el femicidio de su pareja

Hace 23 minutos