El mercado castigó a los activos argentinos: subió el riesgo país y cayeron los ADRs El indicador de JP Morgan trepó por encima de los 510 puntos y los bonos en dólares retrocedieron, mientras las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron pérdidas generalizadas. Por Agregar C5N en









El riesgo país es un indicador medido por el J.P. Morgan.

El mercado castigó a los activos argentinos, en una jornada donde el riesgo país superó los 510 puntos y las empresas argentinas mostraron caídas generalizadas en Wall Street. Los bonos en dólares retrocedieron y el Merval cerró en baja, mientras que algunos ADRs lograron repuntar. El contraste con otros mercados emergentes, que mostraron mejoras, refleja la persistente desconfianza de los inversores hacia la Argentina.

El mercado argentino mostró señales mixtas y la desconfianza de los inversores se profundiza incluso en un contexto internacional más favorable para otros mercados emergentes. Por un lado, el riesgo país saltó a 514 puntos, acumulando casi un 20% de suba en agosto. Esa cifra es clave porque marca cuánto desconfían los inversores de que el país pueda cumplir con sus deudas, y cuanto más alto está, más caro resulta financiarse afuera.

Pexels En cuanto a los bonos en dólares, acompañaron la mala jornada. El Global 2029 cayó 0,8%, el Bonar 2035 retrocedió 0,5% y el Global 2041 perdió 0,3%. En paralelo, los ADRs argentinos en Wall Street también sufrieron: YPF se desplomó 2,8%, Pampa Energía bajó 2,1%, y Cresud junto a Telecom cedieron 1,5%. La única nota positiva vino de Mercado Libre (+2,5%) y Bioceres (+1,4%), que lograron escapar de la tendencia negativa.

En la plaza local, el Merval retrocedió 0,6% en pesos y 0,7% en dólares, con YPF, Telecom y Pampa entre las más castigadas. Lo llamativo es que, mientras los bonos de Estados Unidos y otros mercados emergentes mostraron mejoras, los activos argentinos siguieron cayendo. Ese contraste deja en claro que la desconfianza es específica hacia el país y que, por ahora, los inversores no ven señales de alivio.