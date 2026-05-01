Fórmula 1: a qué hora es la carrera Sprint de Franco Colapinto en el GP de Miami El piloto pilarense atravesó una gran jornada con la primera práctica libre para el Gran Premio de Miami y la clasificación en 8º lugar de cara a la carrera de competencia corta con su Alpine. Por + Seguir en







La carrera Sprint del GP de Miami se disputará el sábado a las 13 (hora argentina)

El piloto pilarense Franco Colapinto comenzó su vuelta al ruedo en la Fórmula 1, luego de paso por el país donde encabezó un road show en el barrio porteño de Palermo. Tras una jornada de viernes con la única práctica libre para el Gran Premio de Miami, logrando el 11º lugar, logró clasificar en la 8º posición para la carrera Sprint que se llevará a cabo el sábado desde las 13 (hora argentina).

Previo a la carrera del domingo, Colapinto terminó 11° en la única práctica libre del Gran Premio de Miami. Durante los 90 minutos de entrenamiento, el piloto argentino de Alpine dejó muy buenas sensaciones. Llegó a estar en la octava colocación y terminó undécimo, a poco más de un segundo y medio de Charles Leclerq (Ferrari), que marcó el mejor tiempo.

Colapinto en Miami Franco Colapinto vuelve a correr con su Alpine en el Gran Premio de Miami. Alpine

Por otra parte, la FIA anunció cuatro modificaciones respecto de las etapas anteriores de 2026. Según indicaron en el medio The Race, contemplan aerodinámica, reversiones de los monoplazas, prácticas libres de mayor duración y la posibilidad de circular a mayor velocidad.

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