Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de julio

El dólar oficial minorista cotiza a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes. Durante la semana financiera, la divisa atravesó varios caminos: luego de haber caído $15 en los primeros dos días de la semana y haberse mantenido sin cambios en la rueda del jueves, repuntó y cerró con una leve suba.
Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.
Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.
El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500.
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Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.478.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.950.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.570,70, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.519,39.