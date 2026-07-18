Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de julio Al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales, el billete estadounidense cotiza a valores de cierre de viernes: $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación. Por Agregar C5N en









El dólar oficial cotiza en $1.500 Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación, mismos valores de cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. Durante la semana financiera, la divisa atravesó varios caminos: luego de haber caído $15 en los primeros dos días de la semana y haberse mantenido sin cambios en la rueda del jueves, repuntó y cerró con una leve suba.

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El dólar cotiza en $1.500 Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta.