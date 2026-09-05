Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.800.000 pesos a 30 días en septiembre 2026

Las opciones de inversión por un período determinado permiten conocer el rendimiento de los ahorros. Qué tener en cuenta antes de realizar una colocación en septiembre.

Los plazos fijos permiten conocer de antemano el rendimiento que puede generar una determinada suma de dinero.

Plazo fijo : las colocaciones a corto plazo permiten conocer de antemano cuánto dinero se obtendrá al finalizar la inversión. La ganancia depende principalmente de la tasa nominal anual (TNA) ofrecida por cada entidad y del canal utilizado para realizar la operación. Cuánto podés ganar si depositas 1.800.000 pesos a 30 días en septiembre 2026

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas elegidas por los ahorristas que buscan obtener un rendimiento sobre su dinero durante un período determinado. Antes de constituirlo, es importante verificar la TNA, la tasa efectiva anual (TEA) y el plazo mínimo de permanencia establecidos por la entidad. También conviene comparar las diferentes opciones disponibles, ya que incluso pequeñas diferencias en las tasas pueden modificar el rendimiento obtenido.

Además, el ahorrista debe considerar la evolución de la inflación para determinar si los intereses obtenidos permiten mantener el poder adquisitivo del dinero durante el período de la inversión.

Para una colocación de $1.800.000 durante 30 días, es posible estimar el resultado tomando como referencia una TNA del 20,50% . Con esa tasa, los intereses generados durante el período serían de aproximadamente $30.300, por lo que al finalizar los 30 días el ahorrista recibiría alrededor de $1.830.300.

Tomando como referencia una TNA del 20,50% para una operación en sucursal, una inversión de $1.800.000 durante 30 días generaría aproximadamente $30.300 de intereses.

En cambio, si se utiliza una TNA del 21% mediante canales electrónicos, el rendimiento estimado sería cercano a $31.100. En ese caso, el monto total al vencimiento rondaría los $1.831.100. La diferencia se produce por la tasa aplicada en cada modalidad. Por eso, antes de realizar la operación es conveniente revisar las condiciones que ofrece cada banco.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%. En este marco, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales.

Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo superiores, logran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.