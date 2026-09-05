Fin de semana fresco: así estará el clima que anticipa la segunda semana de septiembre 2026 Con la llegada de la primavera cada vez más cerca, el clima comienza a presentar cambios y el pronóstico anticipa cómo serán las próximas jornadas en el AMBA. Por Agregar C5N en









El cambio de estación se acerca y el pronóstico anticipa cómo serán las próximas jornadas en el AMBA.

El cambio de estación trae nuevas condiciones meteorológicas.

El pronóstico anticipa cómo seguirán las próximas jornadas.

El AMBA se prepara para un fin de semana particular.

Qué indica el pronóstico extendido. Fin de semana fresco: el Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo serán las condiciones meteorológicas durante los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires. así estará el clima que anticipa la segunda semana de septiembre 2026

Mientras el invierno llega a su fin y se acerca la primavera, es habitual que la situación meteorológica comience a cambiar. En esta época del año, las temperaturas pueden presentar variaciones importantes y alternarse jornadas frías con otras más templadas.

En este contexto, el pronóstico del tiempo para los próximos días anticipa un escenario particular para el AMBA, con cambios en las temperaturas y un fin de semana marcado por el frío y la presencia de viento.

Cómo estará el tiempo en el AMBA El sábado continuará el escenario fresco en el AMBA. El SMN anticipa cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 14°C. Además, se esperan ráfagas de viento provenientes del sur que podrían alcanzar los 50 km/h durante distintos momentos de la jornada.

El domingo será la jornada más fría del fin de semana. Se espera una mínima de 4°C y una máxima de 12°C, con cielo entre parcial y mayormente nublado. Hacia la tarde y la noche podría aumentar levemente la posibilidad de precipitaciones, con hasta un 10% de probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el fin de semana estará marcado por temperaturas bajas, nubosidad y viento, especialmente durante el sábado. El domingo se mantendrá el ambiente frío y habrá que prestar atención a la evolución de las condiciones meteorológicas hacia el cierre de la jornada. Por el momento, el panorama anticipa un fin de semana fresco en el AMBA, luego de las lluvias que marcaron el comienzo de septiembre.