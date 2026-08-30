30 de agosto de 2026 Inicio
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La ex número dos del FMI elogió a Javier Milei pero advirtió sobre la falta de dólares y el atraso cambiario

Gita Gopinath destacó el superávit y la baja de inflación, aunque sugirió acumular reservas sin nuevos préstamos, flexibilizar el tipo de cambio y salir del cepo de forma gradual para evitar una crisis.

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Gota Gopinath junto a Javier Milei.

Gota Gopinath junto a Javier Milei.

La ex subdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, analizó la coyuntura económica de Argentina durante una entrevista reciente, donde valoró el plan del presidente Javier Milei pero alertó sobre los riesgos financieros. La investigadora de la Universidad de Harvard pidió acumular divisas de forma urgente y advirtió sobre el panorama externo adverso.

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La economista reconoció el impacto positivo del ajuste fiscal y la desaceleración de los precios. En este sentido, aseguró que "es impresionante la estabilización que se logró desde el inicio de su presidencia".

A pesar de los elogios, la académica remarcó que las reformas estructurales requieren tiempo. Por lo tanto, indicó que "ahora el foco tiene que estar en el crecimiento y el empleo, además de la inflación".

Sobre los desafíos inmediatos, la experta apuntó a los compromisos de deuda previstos para 2027 y sostuvo que "el entorno global de tasas de interés se ve cada vez más riesgoso". Así, definió que "las decisiones urgentes que hay que tomar en la Argentina, para mí, son dos cosas: volver a acceder a los mercados de capitales internacionales y acumular reservas a un ritmo más rápido".

Gopinath sugirió cambios para el dólar

Para fortalecer al Banco Central, la exfuncionaria propuso mayor movilidad para la moneda estadounidense. "Me alegra que ahora se esté moviendo más, pero creo que permitir una mayor flexibilidad es lo que se necesita", expresó.

Sin embargo, rechazó una eliminación total y abrupta de las restricciones cambiarias para las empresas. Al respecto, sugirió que "tendría cuidado de no arrancar la curita de golpe" y aclaró que ella optaría por una apertura paulatina de los controles.

Además, respaldó la postura de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, de no enviar fondos frescos al país. Sobre este punto, reclamó al Gobierno "que no planeen acumular reservas con más préstamos oficiales de multilaterales, sino haciéndolo ustedes mismos".

Para Gopinath, el panorama electoral genera nuevas amenazas

Con vistas a los próximos comicios legislativos, la especialista advirtió sobre posibles tensiones financieras. Recordó la fragilidad local y alertó que "lo que vimos en octubre pasado fue una buena indicación de que no hace falta mucho para que la gente huya del peso argentino".

Finalmente, la académica dedicó un párrafo a la política de Estados Unidos y cuestionó algunas medidas económicas recientes. Luego de analizar las propuestas del futuro gobierno, afirmó que "Trump está haciendo tantas políticas peronistas en este momento en los Estados Unidos que no son buenas para el país".

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