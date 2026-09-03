3 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Video: la emoción de Hernán Feler al relatar el ingreso de su hijo Luca en el Vélez-Boca por Copa Argentina

El periodista, encargado de narrar el encuentro por los octavos de final del certamen, no pudo contener su emoción cuando el juvenil entró al campo de juego. El Xeneize se quedó con la clasificación tras imponerse en los penales.

Por
El periodista relató a su hijo

El periodista relató a su hijo, un caso único en el fútbol argentino.

El choque por los octavos de final de la Copa Argentina entre Vélez y Boca, que terminó con la clasificación del Xeneize por penales tras un 0-0 en los 90 minutos, dejó una de las postales más emotivas de la jornada. Hernán Feler relató el ingreso de su hijo y conmovió a las redes.

Tras el partido ante Vélez por Copa Argentina, Boca ya piensa en su próximo partido. 
Te puede interesar:

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la victoria ante Vélez por Copa Argentina

A los 37 minutos del segundo tiempo, Guillermo Barros Schelotto dispuso el ingreso del juvenil Luca Feler, de 18 años, en reemplazo de Lucas Robertone. En ese instante, la transmisión de TyC Sports se convirtió en un momento inolvidable: el encargado de anunciar la modificación fue su propio padre, el relator Hernán Feler.

“Y, si me permitís este, sale de la cancha el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler”, soltó al aire con evidente emoción. Se trata de un caso único en el fútbol argentino.

Luca es canterano del Fortín.

Luca es canterano del Fortín.

El cruce televisivo no tardó en volverse viral entre los hinchas. Luca, mediocampista ofensivo formado en la cantera del Fortín, llegó a Primera de la mano del Mellizo y acumula 10 partidos con el primer equipo (incluida una titularidad ante Talleres el pasado 30 de julio).

Video: así fue el relato de Hernán Feler al momento del ingreso de su hijo, Luca

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Algunos campeones del mundo del 86 visitaron al Doctor.

Los campeones del 86 se reencontraron con Bilardo: una visita cargada de emoción y recuerdos

Los hinchas que asistan a los estadios del fútbol argentino este fin de semana podrán sumarse al homenaje a Lionel Messi. 

La AFA anunció un homenaje a Lionel Messi tras su despedida de la Selección: de qué se trata

El futbolista firmó contrato con la institución inglesa hasta el 30 de junio de 2031.

La fuerte reacción de Valu Cervantes tras el pase de Enzo Fernández al Manchester City

Una repentina pérdida aqueja al fútbol latinoamericano.

Conmoción en el fútbol internacional: falleció un futbolista a los 22 años de forma inesperada

El defensor fue multado por las autoridades españolas.

Escándalo mundial: condenaron a una figura de Real Madrid por conducir ebrio

Carlos Loco Salinas falleció a sus 71 años. 
play

Dolor en Boca: murió Carlos Salinas, clave para ganar la primera Copa Intercontinental

Rating Cero

Tini volvió a los escenarios en medio del escándalo familiar: Estoy más fuerte que nunca

Tini volvió a los escenarios en medio del escándalo familiar: "Estoy más fuerte que nunca"

Ricardo Darín.

Ricardo Darín alimentó las sospechas sobre la final del Mundial: "Tenían una actitud rara"

Braian Sarmiento defendió a su novia Danelik.

Brian Sarmiento arremetió contra Gran Hermano y defendió a Danelik: "No respetaron el contrato"

Gran Hermano de este miercoles 2 noviembre

Gran Hermano: quién abandona la casa esta noche, según las encuestas

Yanina Latorre junto a Lola Latorre.

Yanina Latorre defendió a Lola luego de que la acusaran de plagiar a Hailey Bieber: "Resentidos sin vida"

Una noche llena de emociones para Charlotte Caniggia.

Gran Hermano: el inesperado mensaje de Mariana Nannis que emocionó a Charlotte Caniggia

últimas noticias

El periodista relató a su hijo, un caso único en el fútbol argentino.

La emoción de Hernán Feler al relatar el ingreso de su hijo Luca en Vélez ante Boca

Hace 11 minutos
play

El desesperado pedido de la madre del chico desaparecido en La Plata: "Quiero que me diga 'estoy vivo'"

Hace 17 minutos
Tini volvió a los escenarios en medio del escándalo familiar: Estoy más fuerte que nunca

Tini volvió a los escenarios en medio del escándalo familiar: "Estoy más fuerte que nunca"

Hace 25 minutos
El dólar oficial se mueve con calma en el inicio de septiembre.

El dólar no se mueve en el arranque de septiembre y se plancha en $1.500

Hace 34 minutos
El servicio de compra y recarga de saldo en la tarjeta SUBE, con inconvenientes.

Tarjeta SUBE: advierten que puede haber problemas con la compra y la acreditación de las recargas

Hace 42 minutos