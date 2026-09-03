Video: la emoción de Hernán Feler al relatar el ingreso de su hijo Luca en el Vélez-Boca por Copa Argentina El periodista, encargado de narrar el encuentro por los octavos de final del certamen, no pudo contener su emoción cuando el juvenil entró al campo de juego. El Xeneize se quedó con la clasificación tras imponerse en los penales. Por Agregar C5N en









El periodista relató a su hijo, un caso único en el fútbol argentino.

El choque por los octavos de final de la Copa Argentina entre Vélez y Boca, que terminó con la clasificación del Xeneize por penales tras un 0-0 en los 90 minutos, dejó una de las postales más emotivas de la jornada. Hernán Feler relató el ingreso de su hijo y conmovió a las redes.

A los 37 minutos del segundo tiempo, Guillermo Barros Schelotto dispuso el ingreso del juvenil Luca Feler, de 18 años, en reemplazo de Lucas Robertone. En ese instante, la transmisión de TyC Sports se convirtió en un momento inolvidable: el encargado de anunciar la modificación fue su propio padre, el relator Hernán Feler.

“Y, si me permitís este, sale de la cancha el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler”, soltó al aire con evidente emoción. Se trata de un caso único en el fútbol argentino.

Luca es canterano del Fortín. El cruce televisivo no tardó en volverse viral entre los hinchas. Luca, mediocampista ofensivo formado en la cantera del Fortín, llegó a Primera de la mano del Mellizo y acumula 10 partidos con el primer equipo (incluida una titularidad ante Talleres el pasado 30 de julio).

Video: así fue el relato de Hernán Feler al momento del ingreso de su hijo, Luca "Feler":Por el ingreso de Luca Feler al partido de Vélez contra Boca con el relato de su padre Hernán Feler pic.twitter.com/Nt0cSeNd9K — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 3, 2026