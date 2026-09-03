3 de septiembre de 2026 Inicio
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El juicio por la muerte de Maradona entra en su etapa final: comienzan a declarar los testigos de las defensas

A casi cinco meses del comienzo del nuevo debate, los fiscales concluyeron la presentación de pruebas y los familiares de Diego tampoco incorporarán nuevos testimonios. Ahora será el turno de los abogados de los acusados, que podrían extender las audiencias durante un mes.

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El juicio por la muerte de Maradona entra en su etapa final: comienzan a declarar los testigos de las defensas

El juicio por la muerte de Maradona entra en su etapa final: comienzan a declarar los testigos de las defensas

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El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona entra en su tramo decisivo. A pocos días de cumplirse cinco meses desde el inicio del debate, el Ministerio Público Fiscal terminó de presentar sus pruebas y las defensas comenzarán a convocar a sus propios testigos a partir de las próximas audiencias.

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Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari comunicaron el cierre de la etapa de producción de prueba de la acusación. La decisión también fue acompañada por los abogados que representan a los familiares del exfutbolista, quienes confirmaron que no sumarán nuevas declaraciones.

De esta manera, el expediente ingresó en la instancia en la que los imputados buscarán sostener sus respectivas estrategias defensivas. El primero en presentar testigos será el equipo del neurocirujano Leopoldo Luque.

Para este jueves está prevista la declaración de Antonio José Maya, perito de parte de Luque que integró la Junta Médica que analizó las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona. Su testimonio podría generar un fuerte cruce con la acusación debido a que durante aquella evaluación cuestionó algunas de las conclusiones alcanzadas por los especialistas.

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el estado de salud de Maradona antes de su muerte y con el tratamiento que recibió durante sus últimos días. Mientras la mayoría de los peritos sostuvo que presentaba patologías graves que no fueron abordadas de manera adecuada, Maya mantuvo una posición diferente.

La defensa de Luque, integrada por Francisco Oneto, Roberto Rallín y Julio Rivas, también tiene previsto convocar a Pablo Ferrari, perito oficial de la Suprema Corte. Su declaración interesa además a Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov.

Todavía resta definir cómo se distribuirán las próximas jornadas del debate. El tribunal determinará este jueves el orden en que serán citados los testigos de las distintas defensas.

La etapa final del juicio por la muerte de Maradona

Según fuentes del caso, los acusados tienen previstos entre 15 y 18 testimonios para esta última etapa de producción de prueba. Si se mantiene el ritmo actual, las declaraciones podrían extenderse durante aproximadamente un mes.

Después de esa instancia llegará una de las etapas centrales del proceso: las últimas palabras de los imputados y los alegatos de las partes, antes de que el tribunal avance hacia la resolución del juicio.

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