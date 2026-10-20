Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de octubre

El dólar oficial minorista volvió a subir $5 y cotizó este martes a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación, tras un inicio de semana con un alza de $5, en la continuidad del ritmo alcista con el que finalizó el viernes. El mismo impulso mantuvo el riesgo país, que se acercó a los 700 puntos y alcanzó su nivel más alto en el año.
En este marco, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la inflación mayorista de septiembre sufrió una nueva suba y se ubicó en 3,2%, muy por arriba del 2,1% del mes previo. Los datos oficiales contradicen el discurso oficial del presidente Javier Milei, que en su nuevo viaje a los Estados Unidos aseguró que "estamos domando la inflación".
A comienzo de la semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Lo hizo durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, donde proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.
En el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Tailandia, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo de la gestión libertaria y afirmó que la Argentina cuenta con un "excedente de dólares" capitalizado por las compras diarias del Banco Central.
El dólar cotiza arriba de los $1.500.
Stock
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotizó a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue operó a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.525.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.008,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.623,45, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.545,68.