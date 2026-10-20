Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de octubre

El oficial minorista operó a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación tras un inicio de semana al alza y con suba del riesgo país.

El dólar oficial comenzó la semana al alza.

El dólar oficial minorista volvió a subir $5 y cotizó este martes a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación, tras un inicio de semana con un alza de $5 , en la continuidad del ritmo alcista con el que finalizó el viernes. El mismo impulso mantuvo el riesgo país, que se acercó a los 700 puntos y alcanzó su nivel más alto en el año .

El dólar subió $5 y cerró a $1.540 en el inicio de semana

A comienzo de la semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Lo hizo durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) , en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, donde proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

En el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Tailandia, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo de la gestión libertaria y afirmó que la Argentina cuenta con un "excedente de dólares" capitalizado por las compras diarias del Banco Central.

La divisa estadounidense cotizó a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.

El dólar cotiza arriba de los $1.500.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.525.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.008,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.623,45, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.545,68.