20 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de octubre

El oficial minorista operó a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación tras un inicio de semana al alza y con suba del riesgo país.

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    El dólar oficial comenzó la semana al alza.

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    A comienzo de la semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Lo hizo durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, donde proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

    En el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Tailandia, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo de la gestión libertaria y afirmó que la Argentina cuenta con un "excedente de dólares" capitalizado por las compras diarias del Banco Central.

    El dólar cotiza arriba de los $1.500.

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    Dólar Banco Nación hoy

    La divisa estadounidense cotizó a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.

    Dólar blue hoy

    El dólar blue operó a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta.

    Dólar mayorista hoy

    El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.525.

    Dólar Tarjeta / Turista hoy

    El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.008,50.

    Dólares financieros hoy

    El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.623,45, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.545,68.

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