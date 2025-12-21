21 de diciembre de 2025 Inicio
El segundo de Luis Caputo afirmó que "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

José Luis Daza recordó la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y marcó que "muchos proyectos que estaban paralizados a la espera de esa definición sobre el modelo económico futuro ya se están activando".

José Luis Daza y Luis Caputo.

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, recordó el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y afirmó que "2026 será el mejor año de la economía en décadas". Además, volvió a destacar las políticas macroeconómicas del Gobierno.

En su cuenta de la red social X, Daza destacó la victoria electoral de La Libertad Avanza en los últimos comicios legislativos, que se desarrollaron el 26 de octubre: "La elección legislativa de 2025 era un umbral clave de información. Esperar su resultado tenía un alto valor informativo. La población ratificó de manera contundente que quiere continuar por el sendero de reformas liderado por el Presidente Javier Milei".

"A partir de ahora en muchos proyectos, esperar tiene más costos que beneficios. Muchos proyectos que estaban paralizados a la espera de esa definición sobre el modelo económico futuro ya se están activando", remarcó en esta línea.

La publicación de José Luis Daza.

La publicación de José Luis Daza.

En tanto, prometió que durante el próximo año la economía registrará un gran crecimiento. "2026 será el mejor año de la economía en décadas: no solo por el alto crecimiento impulsado por inversión, sino porque será crecimiento con cuentas macroeconómicas equilibradas, lo que lo hace sostenible", marcó.

En tal sentido, en otra publicación, Daza elogió al jefe de Estado: "Argentina tiene un capital humano realmente excepcional. Es único, a nivel mundial, tener un Presidente que no solamente comprende, sino que ha utilizado el enfoque de opciones reales para evaluar proyectos de inversión".

El 48,3% de la gente rechaza la gestión de Javier Milei, pero el 44,6% culpa al Gobierno anterior de "la situación económica"

El último informe de Pulso Research reveló que casi la mitad de las personas encuestadas evaluó con "mal" y "muy mal" a la gestión de Javier Milei, pero no lo responsabilizó por la "situación económica negativa". El 44,6% consideró que "el principal responsable" es el gobierno de Alberto Fernández.

6 de cada 10 personas encuestadas afirmó que el ingreso familiar total "no alcanza", tiene "dificultades" o "grandes dificultades" económicas y resignó "algún consumo". El 44,1% sostuvo que "el cambio va por el camino incorrecto", contra un 38% que contestó que "el cambio va por el camino correcto".

Aún así, el sentimiento que predomina entre las personas que contestaron la encuesta es "esperanza" (35,7%), seguida por "incertidumbre" (21,3%), "tristeza/angustia" (15,7%) y "bronca/enojo" (11,5%).

De esta manera, la mayoría de las familias no llega a fin de mes, pero no responsabiliza directamente al Gobierno y más de un tercio todavía confía en la gestión de Milei a futuro. Una gran parte no asocia su realidad material actual con las políticas económicas libertarias, aunque un 40,5% sí establece esa relación y un 14,9% "no sabe/no contesta".

Pulso Research encuestó a 2000 personas mayores de 16 años de forma online en todo el país entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. La encuestadora remarcó que desde la elección legislativa nacional se observa "una tendencia a la baja de las percepciones negativas sobre la gestión oficialista".

