16 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El Banco Central flexibilizó los requisitos para acceder a créditos en dólares

Lo hizo mediante la publicación en el Boletín Oficial de la comunicación “A” 8446/2026, donde señala que las entidades bancarias podrán ofrecer divisas de los ahorristas a empresas que logren presentar una garantía directa de un exportador.

Por
El Gobierno flexibilizó el acceso a los créditos en dólares

El Gobierno flexibilizó el acceso a los créditos en dólares

Redes sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) flexibilizó este martes los requisitos para el acceso a los créditos en dólares. Mediante la publicación de la comunicación “A” 8446/2026 en el Boletín Oficial se autorizó a que las entidades bancarias tengan la posibilidad de otorgar divisas a aquellas empresas que logren presentar una garantía directa de un exportador, el oficie como “garante”.

El dólar oficial viene de una semana con altibajos.
Te puede interesar:

El dólar se mantiene estable en plena expectativa tras el acuerdo EEUU-Irán

La medida tiene como intención facilitar el financiamiento en dólares a empresas o proyectos en Argentina, permitiendo que se usen garantías del exterior sin mayores trabas burocráticas.

“Quedarán comprendidas las financiaciones otorgadas a clientes que cuenten con garantías en moneda extranjera otorgadas por los sujetos señalados precedentemente y que se constituyan como principales pagadores con renuncia a los beneficios de exclusión y división”, detalla la normativa del BCRA en el artículo 1.

La idea, detallaron, es orientar “recursos ociosos en moneda extranjera hacia otros sujetos sin afectar la capacidad de repago de los depósitos captados en dólares, respetando el marco del Decreto 905/2002 del Poder Ejecutivo”.

dolar blue billetes divisas dolares

Préstamos en dólares: qué cambios hay en los requisitos

La entidad bancaria introdujo modificaciones claves para el otorgamiento:

  • Inclusión de nuevos créditos: se permite a los bancos otorgar préstamos en dólares a clientes que tengan garantías emitidas desde el exterior.

  • Exigencia para los garantes: las garantías en moneda extranjera deberán ser emitidas por los sujetos autorizados por el Banco Central, quienes deben figurar como "principales pagadores" y renunciar a los beneficios de excusión y división (es decir, el banco puede cobrarles directamente a ellos ante un incumplimiento).

  • Eliminación del requisito de ingresos: se suprime la obligación de que el deudor demuestre un flujo de fondos o ingresos en la misma moneda del crédito (dólares) para poder acceder a la financiación.

La comunicación del Banco Central publicada en el Boletín Oficial

aviso_343164

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial viene de una semana con altibajos.

El dólar oficial se mantuvo en $1.450 para la venta este lunes feriado

El dólar oficial tuvo una semana con altibajos.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de junio

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de junio

El dólar cierra la semana 

El dólar cortó la racha alcista y cosechó su primera baja semanal desde mayo

El dólar oficial va recortando la subida de la semana pasada.

El dólar profundizó el retroceso y cerró en su nivel más bajo de la semana

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

Continúa el retroceso del dólar: cayó por segunda jornada consecutiva

Rating Cero

Pampita compró una caja de figuritas y le llegaron dos cajas de puré de tomate.

Pampita cayó en la trampa mundial: compró una caja de figuritas y recibió algo insólito

Pergolin actuó de Dios con Gil Navarro muerto en la novela.

Se supo: el insólito motivo por el que Mario Pergolini aceptó el papel de Dios en Floricienta

¿Qué pasó en Gran Hermano?

Gran Hermano 2026: una participante sufrió un ataque de nervios tras la eliminación de un compañero

Se trata de Ece Irtem, tenía 35 años recién cumplidos. 

Murió una reconocida actriz turca de cine y televisión el día después de su cumpleaños

Una situación increíble.

Se filtró la insólita acción de un famoso en un restaurant que dejó sin palabras a todos

Su cambio se basó en entrenamiento de fuerza y hábitos saludables.

Con cuatro ejercicios clave: así fue la impresionante transformación de Hilary Duff

últimas noticias

Reconocimiento y despedida para un crack de nuestro fútbol

Hizo historia en el fútbol santafesino, anunció su despedida y lo reconocieron como "deportista destacado"

Hace 13 minutos
Las autoridades detuvieron al hombre e incautaron el auto. 

Un hombre encapuchado intentó secuestrar a cuatro mujeres en Ezeiza y terminó detenido

Hace 20 minutos
El Gobierno flexibilizó el acceso a los créditos en dólares

El Banco Central flexibilizó los requisitos para acceder a créditos en dólares

Hace 21 minutos
El dólar oficial viene de una semana con altibajos.

El dólar se mantiene estable en plena expectativa tras el acuerdo EEUU-Irán

Hace 28 minutos
El jefe de Gabinete.

Más denuncias contra Adorni: lo acusan de "falsedad ideológica"

Hace 37 minutos