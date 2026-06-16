El Banco Central flexibilizó los requisitos para acceder a créditos en dólares Lo hizo mediante la publicación en el Boletín Oficial de la comunicación “A” 8446/2026, donde señala que las entidades bancarias podrán ofrecer divisas de los ahorristas a empresas que logren presentar una garantía directa de un exportador. Por Agregar C5N en









El Gobierno flexibilizó el acceso a los créditos en dólares Redes sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) flexibilizó este martes los requisitos para el acceso a los créditos en dólares. Mediante la publicación de la comunicación “A” 8446/2026 en el Boletín Oficial se autorizó a que las entidades bancarias tengan la posibilidad de otorgar divisas a aquellas empresas que logren presentar una garantía directa de un exportador, el oficie como “garante”.

La medida tiene como intención facilitar el financiamiento en dólares a empresas o proyectos en Argentina, permitiendo que se usen garantías del exterior sin mayores trabas burocráticas.

“Quedarán comprendidas las financiaciones otorgadas a clientes que cuenten con garantías en moneda extranjera otorgadas por los sujetos señalados precedentemente y que se constituyan como principales pagadores con renuncia a los beneficios de exclusión y división”, detalla la normativa del BCRA en el artículo 1.

La idea, detallaron, es orientar “recursos ociosos en moneda extranjera hacia otros sujetos sin afectar la capacidad de repago de los depósitos captados en dólares, respetando el marco del Decreto 905/2002 del Poder Ejecutivo”.

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