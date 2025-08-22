Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 22 de agosto

El oficial operó a $1.294,81 para la compra y $1.337,23 para la venta, en una cierre de semana marcado por la volatilidad de tasas y los duros reveses para el Gobierno en el Congreso. El blue continúa siendo el más caro del mercado.

El dolar cotizó cercano a los $1.300.

El dólar oficial cotizó este viernes a $1.294,81 para la compra y $1.337,23 para la venta , luego de una rueda de jueves en alza , en medio de la volatilidad de tasas. Por su parte, se espera la reacción del mercado luego de que Diputados rechace el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones . En tanto, el blue se mantuvo estable en torno a los $1.345 y en Banco Nación se comercializó a $1.335.

Sube la tasa, también el dólar: el oficial saltó $10 en su segundo incremento consecutivo

El tipo de cambio inició la semana con una ligera suba, mientras el Gobierno tuvo que salir a secar la plaza de pesos con una licitación de bonos de deuda fuera de programa por $3,788 billones , para reabsorber lo que quedó afuera del llamado del miércoles pasado.

Además, con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $257,55 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó $1.294,81 para la compra y $1.337,23 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.295 para la compra y $1.335 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.321.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.735,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.331,95, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.327,40.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.335.