Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de junio

El dólar oficial minorista subió $10 y cotizó este viernes a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, cerró una semana al alza y volvió al mismo nivel nominal que había alcanzado el 14 de enero. En tanto, el dólar mayorista, referencia del mercado, avanzó 0,76% hasta los $1.461 y acumuló una suba de 3,1% en junio. La suba se ve impulsada por una menor liquidación de divisas del sector agropecuario.
Entre los paralelos, y sin la referencia del mercado estadounidense, el contado con liquidación (CCL) operó a $1.494,42 y el MEP lo hizo a $1.479,01. El dólar blue retrocedió $5 a $1.480 para la venta.
Detrás del retroceso aparecieron cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.
Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.
El dólar opera arriba de los $1.400.
Freepik
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotizó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue operó a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.461.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.924.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.494,42, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.479,01.
Dólar futuro
El dólar futuro cotizó a $1.469 para la compra y $1.470 para la venta.