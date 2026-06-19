Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de junio

.El oficial minorista operó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana corta marcada por leves subas, impulsadas por una menor liquidación de divisas del sector agropecuario.

El dólar cierra la semana arriba de los $1.400.

El dólar oficial minorista subió $10 y cotizó este viernes a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, cerró una semana al alza y volvió al mismo nivel nominal que había alcanzado el 14 de enero. En tanto, el dólar mayorista, referencia del mercado, avanzó 0,76% hasta los $1.461 y acumuló una suba de 3,1% en junio. La suba se ve impulsada por una menor liquidación de divisas del sector agropecuario.

El dólar registró una leve suba en medio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Entre los paralelos, y sin la referencia del mercado estadounidense, el contado con liquidación (CCL) operó a $1.494,42 y el MEP lo hizo a $1.479,01. El dólar blue retrocedió $5 a $1.480 para la venta.

Detrás del retroceso aparecieron cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

La divisa estadounidense cotizó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

El dólar opera arriba de los $1.400.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.461.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.494,42, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.479,01.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.469 para la compra y $1.470 para la venta.