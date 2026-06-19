19 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de junio

.El oficial minorista operó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana corta marcada por leves subas, impulsadas por una menor liquidación de divisas del sector agropecuario.

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El dólar cierra la semana arriba de los $1.400. 

El dólar cierra la semana arriba de los $1.400. 

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El dólar oficial minorista subió $10 y cotizó este viernes a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, cerró una semana al alza y volvió al mismo nivel nominal que había alcanzado el 14 de enero. En tanto, el dólar mayorista, referencia del mercado, avanzó 0,76% hasta los $1.461 y acumuló una suba de 3,1% en junio. La suba se ve impulsada por una menor liquidación de divisas del sector agropecuario.

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Entre los paralelos, y sin la referencia del mercado estadounidense, el contado con liquidación (CCL) operó a $1.494,42 y el MEP lo hizo a $1.479,01. El dólar blue retrocedió $5 a $1.480 para la venta.

Detrás del retroceso aparecieron cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

El dólar opera arriba de los $1.400.

El dólar opera arriba de los $1.400.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.461.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.494,42, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.479,01.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.469 para la compra y $1.470 para la venta.

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