La vecina perfecta, el escalofriante documental que llegó a Netflix: cuál es la historia

Dirigido por Geeta Gandbhir, The Perfect Neighbor reconstruye el crimen de Susan Lorincz contra Ajike Owens solo con material policial, en un retrato tenso y sin filtros.

La vecina perfecta es el mejor documental que ha salido este año, en una historia dura de ver. Netflix tenía una sutil descripción para este estreno, diciendo que una vecina conflictiva desataba el terror un día cualquiera.

Una nueva serie se estrenó en HBO MAX este año,
Este crimen de Texas lleva más de 30 años sin resolverse y cambió para siempre a una ciudad estadounidense

Este reportaje se enfoca en el caso de “La Karen”, una mujer que constantemente llamaba a la policía para decir que los niños del vecindario allanaban su propiedad; sin embargo los vecinos veían otra cosa. Ella incluso les gritaba obscenidades para alejarlos, hasta que un día una de sus vecinas fue a tocar su puerta para reclamarle, y entonces Karen la asesinó.

Así, el documental se enfoca tanto en Susan Lorincz conocida como “La Karen”, y en Ajike Owens, cuyo deceso fue significativo en una era donde Black Lives Matter se tornó una de las principales denuncias en Estados Unidos.

Sinopsis de La vecina perfecta, la serie tendencia de Netflix

La dirección de Geeta Gandbhir es única, este reportaje consigue generarte angustia y tensión, porque todo se relata a través de cámaras de seguridad, tanto de los policías que acudían a cada llamada de queja de "La Karen", como de las cintas de la comisaría donde fue detenida.

Aquí no hay entrevistas, testimonios o dramatizaciones, es un completo trabajo de investigación que genera una crónica que acaba de manera agridulce, con justicia para Ajike pero con una frase que resuena al recordar que la supremacía blanca se encarga de manipular muchas veces esa justicia a su favor.

El documental, narrado casi en su totalidad a través de imágenes de cámaras corporales de policía, pone el foco en lo que sucedió en junio de 2023, cuando Ajike “AJ” Owens fue asesinada a tiros por su vecina, Susan Lorincz, en la comunidad de Ocala. Uno de los creadores del documental, Nikon Kwantu, se enteró de la noticia a través de Takema Robinson, amiga de la víctima, lo que lo motivó a indagar en lo sucedido.

"Este impactante crimen nos dejó a mi familia y a mí sumidos en el dolor y la confusión", dijo Gandbhir. "La comunidad de Ajike era muy unida, arraigada en el apoyo mutuo y la confianza. Fue desgarrador presenciar cómo un entorno tan unido podía desmoronarse de forma tan catastrófica". Gandbhir, Kwantu y la productora Alisa Payne visitaron entonces Florida con la misión de apoyar a la familia y crear conciencia sobre lo sucedido.

Tráiler de La vecina perfecta

Reparto de La vecina perfecta

El reparto de "La vecina perfecta" (The Perfect Neighbor), un documental de 2025, incluye a Susan Lorincz y Ajike Owens. Este documental, dirigido por Geeta Gandbhir, explora las disputas vecinales que culminaron en el asesinato de Ajike Owens, utilizando imágenes de cámaras corporales de la policía para narrar los hechos.

  • Estrellas principales: Susan Lorincz y Ajike Owens.
  • Director: Geeta Gandbhir.
  • Tema: El documental examina el asesinato de Ajike Owens a través de la narrativa de disputas vecinales, con metraje de cámaras corporales de la policía.
