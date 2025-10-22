Marvel celebró el regreso de Thanos al UCM y se lo hizo saber a los fans: cómo fue

Tras consolidarse como el gran villano de Marvel Studios en Vengadores: Infinity War y Endgame, Thanos ha vuelto a dar guerra en Marvel Zombies, serie de animación disponible en Disney+ donde un grupo de supervivientes lidia con los poderosos muertos vivientes que dominan el mundo.

El actor Josh Brolin está a punto de estrenar Dune 2 y, como parte de la gira promocional, está concediendo entrevistas. En su encuentro con ComicBook.com , el intérprete fue preguntado acerca de su retorno de Thanos al UCM . Y sus palabras han sido muy reveladoras .

"Ya sabes, escuché entre bambalinas que lo van a traer de regreso ", confesó Brolin . El actor deja caer de esta forma que su vuelta podría hacerse realidad muy pronto . Y es que, aunque Thanos murió (dos veces) en Vengadores: Endgame , las posibilidades actuales en el UCM son infinitas . La Saga del Multiverso ha abierto la vía a explorar nuevas dimensiones en las que variantes del villano sigan con vida . De hecho, es algo que ya se ha visto en la serie ¿Qué pasaría si...? (What If...?) . En ella, el Titán ha aparecido en diversos episodios , aunque muriendo rápidamente varias veces.

"Está la serie ¿Qué pasaría si…? y ese es un tipo diferente de Thanos y tal. No sé en el mundo Marvel cómo lo traerían de regreso, pero no sabía que era el villano de Marvel al que más veces han asesinado… Cada día se aprende algo nuevo", comenta también en relación al proyecto animado. Con sus palabras, Brolin parece dejar claro que todavía no le han dado ningún detalle sobre la vuelta del personaje, aunque esté entre los planes de la compañía.

Aunque el UCM ya ha indagado en los viajes en el tiempo, lo lógico es pensar que Thanos regresará más bien a través del multiverso. En las próximas películas de la franquicia debutarán multitud de variantes pertenecientes a universos ya conocidos de otras sagas como los X-Men. Pero también aparecerán nuevas realidades nunca antes vistas. Una de ellas podría contar con el villano de Brolin aún vivo. Algo que también ocurriría con otros personajes como el Iron Man de Robert Downey Jr. o la Viuda Negra de Scarlett Johansson.

Ambos héroes están en las quinielas para regresar en Avengers: Secret Wars, la película que pondrá fin a la Saga del Multiverso. Varias filtraciones han asegurado que Tony Stark y Natasha Romanov estarán de vuelta junto al resto de Vengadores originales. Si ellos aparecen en el filme, no hay motivo para pensar que Thanos no pueda hacer lo mismo. Por ahora, la duda queda en el aire. Aunque el pronunciamiento de Brolin hace pensar que es un escenario muy factible.