22 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de junio

El oficial minorista mantiene los valores de cierre de viernes: $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, tras una semana marcada por una racha alcista que llevó a la divisa al máximo en cinco meses.

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El dólar oficial opera sin grandes sobresaltos cerca del cierre de la primera mitad del año.

El dólar oficial opera sin grandes sobresaltos cerca del cierre de la primera mitad del año.

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El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, tras una semana al alza donde volvió al mismo nivel nominal que había alcanzado el 14 de enero.

El dólar oficial viene de una semana alcista.
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Según expresó el economista Rodrigo Benítez en Ámbito, el aumento de flujos hacia Estados Unidos, en perjuicio de economías emergentes debido a una probable suba en las tasas de interés, fortalece al dólar y debilita tanto las monedas de las economías emergentes como el precio de los commodities.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

El dólar oficial atravesó una semana marcada por la racha alcista.

El dólar oficial atravesó una semana marcada por la racha alcista.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.461.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.494,42, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.479,01.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.469 para la compra y $1.470 para la venta.

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