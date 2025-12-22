22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES deposita $2.351.141 en enero 2026: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que cobra este monto el próximo mes.

Por
Anses explicó quiénes cobran $2.351.141 en enero. 

Anses explicó quiénes cobran $2.351.141 en enero. 


ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que los jubilados titulares del haber máximo cobrarán $2.351.141 en enero.
  • Este monto es el resultado del aumento del 2,5% previsto para el primer mes del año 2026.
  • La cifra se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre 2025 registrado por el Indec.
  • En el caso de los titulares de la mínima, cobrarán $419.401 con el bono de refuerzo incluido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,5% para enero del 2026. Y es por eso que los jubilados titulares del haber más alto pasarán a cobrar un total de $2.351.141 en el primer mes del próximo año.

Anses explicó de qué forma solicitar la Prestación por Desempleo antes de que termine el 2025.
Te puede interesar:

Cómo pedir la prestación por Desempleo de ANSES antes que termine el año

Jubilados ANSES 1

Aumenta la jubilación de ANSES en enero 2026

La jubilación mínima pasará a ser de $349.401,58, mientras que la jubilación máxima será de $2.351.141,84, de acuerdo a las subas aplicadas tras conocerse el último índice de inflación que fue del 2,5%.

Qué se sabe sobre el bono para jubilados de ANSES en enero 2026

Anses continuará con el pago del bono de refuerzo $70.000 en enero y dio a conocer los valores establecidos para sus prestaciones, que quedarían de la siguiente manera:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000= $349.443,60
  • Pensión no contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + bono de $70.000= $314.523,04
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 22 de diciembre

El pago de la AUH se realizará de forma completa sin retenciones mensuales.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

El pago de la AUH se acreditará de forma completa todos los meses.

La novedad de ANSES para los titulares de la AUH: "cobrará" más, además del aumento por inflación

Anses alertó sobre mensajes falsos que circulan por fuera de sus canales oficiales.

El importante comunicado de ANSES para evitar caer en estafas

Anses explicó cuál es el extra que se paga en diciembre pero no en enero.

Atención ANSES: el extra que se paga en diciembre y se elimina para enero 2026

Anses confirmó que los descuentos en supermercados continuarán en el 2026.

Buenas noticias: los descuentos en supermercados de ANSES que seguirán en 2026

Rating Cero

Ed Sheeran dejó el cigarrillo y bajó 14 kilos

La impresionante transformación de Ed Sheeran: bajó 14 kilos y dejó de fumar y tomar cerveza

La historia se sitúa en un futuro cercano y transcurre dentro de un edificio que se hunde tras una inundación extrema.
play

Esta película coreana sobre un desastre natural único está siendo de lo más visto de Netflix: cómo se llama

Ale Sergi y Juliana Gattas se toman un receso.

Miranda! anunció que no hará shows en vivo en 2026: "Vamos a descansar de los escenarios"

Daniela Celis y Thiago Medina.

"Nos vamos a querer toda la vida": Thiago Medina y Daniela Celis aclararon qué sucedió con su relación amorosa

Julieta Rossi y Agustín Monzón.
play

El nieto de Carlos Monzón y la ex de Fernando Báez Sosa oficializaron su noviazgo ante miles de personas

James Ransone tenía 46 años.

Conmoción en Hollywood: se suicidó el actor James Ransone, estrella de la serie The Wire

últimas noticias

¿Qué le depara a cada signo del zodíaco este lunes 22 de diciembre?

Horóscopo del Niño Prodigio: qué le depara a cada signo del zodíaco este lunes 22 de diciembre

Hace 7 minutos
Feroz temporal en Corrientes: cayeron más de 100mm de agua y se inundaron distintos puntos de la ciudad

Feroz temporal en Corrientes: cayeron más de 100mm de agua y se inundaron distintos puntos de la ciudad

Hace 16 minutos
Anses explicó quiénes cobran $2.351.141 en enero. 

ANSES deposita $2.351.141 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Hace 33 minutos
Se espera que las temperaturas superen los 30 grados

Cómo estará el clima en Nochebuena en Buenos Aires: ¿se viene la lluvia o va la mesa afuera?

Hace 36 minutos
Entre julio de 1976 y agosto de 1977 causó terror en NY

Aterrorizó en Nueva York, era sospechoso de varios crímenes y cayó por una multa de tránsito

Hace 41 minutos