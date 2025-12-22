ANSES deposita $2.351.141 en enero 2026: quiénes pueden acceder

- La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que los jubilados titulares del haber máximo cobrarán $2.351.141 en enero.
- Este monto es el resultado del aumento del 2,5% previsto para el primer mes del año 2026.
- La cifra se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre 2025 registrado por el Indec.
- En el caso de los titulares de la mínima, cobrarán $419.401 con el bono de refuerzo incluido.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,5% para enero del 2026. Y es por eso que los jubilados titulares del haber más alto pasarán a cobrar un total de $2.351.141 en el primer mes del próximo año.