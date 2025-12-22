ANSES deposita $2.351.141 en enero 2026: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que cobra este monto el próximo mes. Por + Seguir en







Anses explicó quiénes cobran $2.351.141 en enero.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que los jubilados titulares del haber máximo cobrarán $2.351.141 en enero.

Este monto es el resultado del aumento del 2,5% previsto para el primer mes del año 2026.

La cifra se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre 2025 registrado por el Indec.

En el caso de los titulares de la mínima, cobrarán $419.401 con el bono de refuerzo incluido. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,5% para enero del 2026. Y es por eso que los jubilados titulares del haber más alto pasarán a cobrar un total de $2.351.141 en el primer mes del próximo año.

Jubilados ANSES 1 Freepik Aumenta la jubilación de ANSES en enero 2026 La jubilación mínima pasará a ser de $349.401,58, mientras que la jubilación máxima será de $2.351.141,84, de acuerdo a las subas aplicadas tras conocerse el último índice de inflación que fue del 2,5%.

Qué se sabe sobre el bono para jubilados de ANSES en enero 2026 Anses continuará con el pago del bono de refuerzo $70.000 en enero y dio a conocer los valores establecidos para sus prestaciones, que quedarían de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $279.443,60 + bono de $70.000= $349.443,60

: $279.443,60 + bono de $70.000= Pensión no contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + bono de $70.000= $314.523,04